Stadia: cosa c'è nel Pacchetto Founder's Edition

L’evento Connect andato in scena ieri ha tolto i veli a Stadia, ufficializzando alcune importanti informazioni a proposito della piattaforma di cloud gaming: sappiamo che il lancio è fissato per il mese di novembre anche in Italia, conosciamo ora il prezzo dell’abbonamento premium che sarà affiancato da una formula base gratuita e disponiamo dei requisiti minimi in termini di connessione da soddisfare per il gioco in streaming. Presentato anche il Pacchetto Founder’s Edition, già in pre-ordine al prezzo di 129 euro. Vediamo nel dettaglio cosa include.

Stadia, il Pacchetto Founder’s Edition

Anzitutto è presente il controller nella colorazione Blu Notte, con modulo WiFi 802.11 a/b/g/n/ac integrato che permetterà di connettersi direttamente ai data center di Stadia (attraverso la rete domestica), così da saltare l’intermediazione di altri dispositivi e garantire una latenza ottimale nella comunicazione con i server. È di fatto la console del servizio, anche se il dispositivo non è obbligatorio per fruirne.

Le dimensioni sono 163x105x65 mm, il peso si attesta a 268 grammi. Ospita inoltre un chip Bluetooth Low Energy 4.2, il jack audio da 3,5 mm per cuffie o auricolari e una porta USB-C per la ricarica della batteria interna. A livello di layout sono presenti una croce direzionale, stick analogici, levette e pulsanti per interagire con ogni funzione dei giochi o della piattaforma (come Stream Connect e State Share). Uno dei tasti è dedicato all’attivazione dell’Assistente Google al quale impartire comandi tramite microfono.

Nella confezione anche un Chromecast Ultra, il dongle HDMI con pieno supporto alla risoluzione 4K da connettere al televisore per lo streaming dei contenuti: non solo i giochi di Stadia, ma anche film, episodi delle serie TV, musica ecc. Ci sono poi un cavo da USB-C a USB-A e un alimentatore.

Acquistando il Pacchetto Founder’s Edition si ha inoltre diritto a tre mesi di abbonamento a Stadia Pro (altrimenti proposto con tariffa mensile da 9,99 euro), a un Buddy Pass per regalarne altrettanti a un amico, alla possibilità di scegliere in anticipo la propria gamertag da utilizzare durante le sessioni di gioco assicurandosi così che nessun altro la faccia propria e alla Collezione di Destiny 2. La fase di pre-ordine è già stata avviata sullo store ufficiale di Google.