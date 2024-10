Stampante 3D: Anycubic Kobra 2, MINIMO STORICO su Amazon

Approfitta del prezzo minimo storico su Amazon e metti una stampante 3D evoluta sulla tua scrivania: è Anycubic Kobra 2, oggi in sconto del 30% rispetto al listino ufficiale. Il volume di stampa è pari a 220x220x250 millimetri e il funzionamento si basa sui filamenti (PLA, ABS, PETG e TPU). L’installazione richiede solo 10 minuti.

Anycubic Kobra 2, stampante 3D

Può arrivare alla velocità di 300 mm/s senza scendere a compromessi in termini di qualità del prodotto finale (quella consigliata è 200 mm/s). Tra i punti di forza in dotazione va citato il sistema di livellamento automatico LeviQ 2.0 che, grazie alla progettazione modulare personalizzabile, permette di ottenere un offset intelligente dell’asse Z senza la necessità di regolazioni manuali. Ci sono poi gli estrusori aggiornati per raggiungere 60 W facendo sciogliere rapidamente il filamento per una fluidità ottimale del processo di lavoro e il display touch da 4,3 pollici per controllare ogni cosa. Inoltre, la dissipazione del calore è favorita dall’impiego di una ventola da 7.000 giri al minuto. Consulta la scheda del prodotto per conoscere tutti gli altri dettagli.

Approfitta dello sconto del 30% rispetto al listino e acquista Anycubic Kobra 2 al prezzo minimo storico di soli 189 euro (invece di 269 euro). Il risparmio è notevole.

La puoi ordinare subito per riceverla direttamente a casa tua entro pochi giorni, con la consegna gratuita. È venduta dallo store ufficiale del marchio e spedita da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità. Se vuoi saperne di più, dai uno sguardo alle 1.300 recensioni pubblicate da chi ha già messo alla prova la stampante 3D, il voto medio assegnato è superiore a 4 stelle su 5.