La stampante HP DeskJet 2820e a PREZZO STRACCIATO (49€)

HP DeskJet 2820e è la stampante multifunzione più venduta su Amazon e un motivo c’è: si tratta di un modello all-in-one a getto d’inchiostro, che ha tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano a casa o in un piccolo ufficio, per dar vita ai documenti e alle fotografie, ma non solo. Oggi la trovi in forte sconto a soli 49 euro, grazie a un’offerta che taglia il prezzo di listino. Vediamo perché conviene approfittarne e non lasciarsi sfuggire l’occasione.

HP DeskJet 2820e: le caratteristiche della stampante

È dotata di connettività Wi-Fi per il trasferimento dei contenuti in modalità wireless, anche dallo smartphone o dal tablet via app, di un vassoio di alimentazione in grado di contenere fino a 60 fogli, di un pannello laterale intuitivo con pulsanti utili a controllare ogni operazione, dell’unità scanner per la digitalizzazione del cartaceo e, all’occorrenza, per trasformarla in una fotocopiatrice. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 49 euro, la stampante multifunzione HP DeskJet 2820e è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla propria scrivania. Sono inclusi tre mesi di abbonamento al servizio Instant Ink per la consegna a domicilio delle cartucce prima di rimanere senza inchiostro.

Se la ordini adesso, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Non è tutto: Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando così il massimo dell’affidabilità. Il voto medio assegnato dalle migliaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce è molto alto, superiore a 4/5 stelle.