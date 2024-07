Stampante HP+inchiostro gratis a 49€ (OCCASIONE)

Oggi al prezzo stracciato di soli 49,99 euro, HP DeskJet 2820e è la stampante multifunzione giusta da mettere sulla scrivania se stai cercando un modello affidabile, adatto alla casa e ai piccoli uffici. È la più venduta della categoria su Amazon, per merito delle ottime caratteristiche in dotazione. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza principali.

HP DeskJet 2820e: offerta sulla stampante multifunzione più venduta

Include 3 mesi di abbonamento al servizio Instant Ink che permette di ottenere inchiostro gratis, consegnandolo a domicilio prima che sia completamente esaurito. Include uno scanner che le consente di svolgere, all’occorrenza, anche il ruolo di fotocopiatrice. Inoltre, la connettività Wi-Fi permette di utilizzarla in modalità wireless, da computer o attraverso un’applicazione su smartphone. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni.

Al prezzo finale di soli 49,99 euro, la stampante multifunzione HP DeskJet 2820e (la più venduta della categoria sull’e-commerce) è un ottimo affare. Questi i pro e contro da tenere in considerazione, se stai valutando l’acquisto.

Pro: l’offerta di oggi è molto conveniente, inclusi 3 mesi di abbonamento a Instant Ink, connettività Wi-Fi, supporto all’utilizzo dall’app mobile, ottima qualità di stampa;

contro: chi cerca un modello da ufficio può puntare su alternative con una gestione differente degli inchiostri.

È venduta e spedita da Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa tua prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Sono già oltre 1.400 le recensioni positive pubblicate da chi l’ha già messa sulla scrivania (il voto medio supera le 4 stelle su 5).