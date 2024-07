Stampante multifunzione HP con stampa fronte e retro automatica in maxi sconto (-46%)

La stampante multifunzione HP Envy 6020e 223N4B è protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon che ti permette di acquistarla a soli 64,90 euro invece di 119,90 con un risparmio complessivo del 46% rispetto al prezzo consigliato.

Stampante multifunzione HP in offerta: le caratteristiche

Il design elegante in bianco permette a questa stampante a getto d’inchiostro a colori di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente domestico o da ufficio. Tra le funzionalità è molto interessante la stampa fronte e retro automatica e la possibilità di stampare senza bordi, rendendola perfetta per creare documenti e foto di alta qualità.

La connettività è un gioco da ragazzi grazie alla compatibilità con l’app HP Smart, che consente di stampare facilmente da PC, smartphone e tablet tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, il tutto sfruttando velocità di stampa impressionanti, fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, con una risoluzione fino a 300 x 300 dpi.

Adatta per una varietà di formati di carta, tra cui A4, A5, A6 e buste, con una grammatura della carta che varia da 60 a 90 g/m², e anche carta fotografica, incluso nel prezzo hai anche 3 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi, assicurando che tu non rimanga mai senza inchiostro.

Una stampante multifunzione che combina efficienza, qualità e versatilità: acquistala adesso all’ottimo prezzo di 64,90 euro invece di 119,90.