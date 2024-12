Stanco delle infinite chiamate dei Call Center: ecco la soluzione

I Call Center stanno diventando sempre più insopportabili. Tra l’altro, le ultime notizie fanno emergere comportamenti scorretti da parte delle aziende nel trattamento dei dati personali e nel rispetto delle decisioni degli utenti in merito a privacy e contatto. Come abbiamo più volte appurato il Registro delle Opposizioni non funziona. Dì basta al telemarketing selvaggio con Incogni.

Incogni è un servizio innovativo e pratico per contrastare le chiamate indesiderate. Offre una soluzione efficace e completa per proteggere la privacy personale e mantenerla online. Grazie ai suoi esperti e al sistema di funzionalità attive, fin da subito contatta tutti coloro che hanno le tue informazioni online per fargliele cancellare. Questa ricerca continua nel tempo per evitare altri usi impropri dei tuoi dati.

Infatti, questo servizio si distingue per la sua automazione. Una volta attivato, gestisce in modo autonomo le richieste di rimozione dei dati, monitorando costantemente i progressi tramite una dashboard intuitiva ed efficace. Non richiede interventi manuale da parte degli utenti abbonati che risparmiano tempo e fatica.

Perché Incogni è una scelta valida contro Call Center e Telemarketing Selvaggio

Incogni è una valida scelta contro chiamate Call Center e Telemarketing Selvaggio. Cosa stai aspettando? Attivalo subito! Oltre a essere in offerta è anche coperto dalla garanzia di rimborso soddisfatto o rimborsato di 30 giorni. Grazie a questo servizio non crederai ai tuoi occhi, o meglio alle tue orecchie.

Le chiamate indesiderate derivano spesso dalla diffusione del proprio numero di telefono nel database di broker dati online. Questi soggetti lo vendono ai Call Center e alle aziende di marketing. Incogni si occupa proprio di inviare richieste di cancellazione a questi broker e lo fa automaticamente.

La richiesta è di rimuovere i dati personali che ti riguardano dai loro registri. Questo approccio non si limita solo a bloccare singoli numeri, ma affronta anche il problema alla fonte, riducendo così la probabilità di ricevere nuove chiamate spam.