Starfield per Xbox Series X: sconto FOLLE del 48% su Amazon

In Starfield Standard Edition per Xbox Series X, il giocatore è protagonista di un'avventura galattica senza precedenti. L'universo è vasto e ricco di opportunità, e la storia più importante è quella che costruirai tu stesso con il tuo personaggio.

Starfield per Xbox Series X: una storia indimenticabile che ti terrà incollato allo schermo

Inizia il tuo viaggio personalizzando l’aspetto del tuo alter ego digitale e scegliendo un background unico e dei tratti distintivi. Potrai decidere se essere un esploratore esperto, un diplomatico affabile, un losco cyber-pirata o qualcosa di completamente diverso. Le scelte che farai influenzeranno il tuo percorso e le tue interazioni con l’ambiente e gli altri personaggi.

Esplorare lo spazio profondo è un’esperienza straordinaria in Starfield. Potrai visitare più di 1.000 pianeti, dalle città popolose alle pericolose basi, fino ai paesaggi incontaminati. Lungo il cammino, incontrerai personaggi memorabili che potrai reclutare nella tua squadra, e parteciperai alle avventure di numerose fazioni. Le missioni ti porteranno a esplorare i Sistemi Colonizzati in lungo e in largo, offrendoti sempre nuove sfide e scoperte.

Essere al comando della nave dei tuoi sogni è uno degli aspetti più affascinanti di Starfield. Potrai personalizzare l’aspetto della tua nave, modificare i sistemi critici come armi e scudi e assegnare i membri dell’equipaggio alle varie postazioni per ottenere bonus unici. Ogni decisione che prenderai sarà cruciale per il successo delle tue missioni.

La scoperta e la raccolta di risorse sui pianeti esplorati ti permetteranno di costruire tutto ciò di cui hai bisogno. Dalle medicine al cibo, dall’equipaggiamento alle armi, potrai creare avamposti e assumere il personale necessario per estrarre materiali preziosi. Grazie ai collegamenti merci, potrai trasferire risorse tra gli avamposti senza dover intervenire personalmente, ottimizzando così il tuo tempo e le tue risorse.

Lo spazio può essere pericoloso, ma Starfield ti fornisce tutti gli strumenti per affrontare ogni minaccia. Il sistema di combattimento avanzato include armi a lunga distanza, armi laser ed esplosivi per demolizioni, tutte modificabili per adattarle al tuo stile di gioco. Preparati a combattere e a sopravvivere in un universo ricco di insidie e avventure.

