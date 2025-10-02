Stargate: accordo OpenAI-Samsung-SK per le DRAM

OpenAI ha annunciato la sottoscrizione di una nuova partnership strategica con Samsung e SK in relazione al progetto Stargate. Le due aziende sudcoreane forniranno le DRAM da installare nei server che verranno utilizzati per l’addestramento dei futuri modelli di intelligenza artificiale. Nel frattempo, la startup californiana ha raggiunto una valutazione di 500 miliardi di dollari.

Memorie HBM per Stargate

Il progetto Stargate prevede la costruzioni di nuovi data center negli Stati Uniti per una capacità complessiva di 10 GW e una spesa totale di 500 miliardi dollari in quattro anni. Ovviamente all’interno ci saranno migliaia di server. NVIDIA fornirà le sue potenti GPU. Inizialmente verranno usate le GB200 (Blackwell) e GB300 (Blackwell Ultra). Successivamente arriveranno anche le GPU basate sull’architettura Vera Rubin.

Per l’elaborazione dei dati servono anche memorie DRAM super veloci, ovvero le HBM (High Bandwidth Memory). OpenAI ha quindi firmato un accordo con due leader del mercato (il terzo è Micron Technology): Samsung e SK (le memorie sono prodotte dalla sussidiaria SK Hynix). Come scritto nei comunicati stampa delle tre aziende, l’obiettivo è produrre fino a 900.000 wafer di HBM al mese. SK sottolinea che questa quantità è più del doppio dell’attuale capacità produttiva mondiale.

OpenAI ha sottoscritto anche accordi separati con Samsung e SK per costruzione di data center in Corea del Sud. Entrambe le aziende utilizzeranno ChatGPT Enteprise durante le loro attività. Un altro accordo con il governo locale prevede la costruzione di data center all’esterno dell’area metropolitana di Seul.

OpenAI vale più di SpaceX

OpenAI ha permesso la vendita di azioni secondarie ai dipendenti (ex e attuali) per circa 6,6 miliardi di dollari. Le azioni sono state acquistate da vari investitori. In seguito a questa transazione, OpenAI è diventata l’azienda privata (non quotata in Borsa) con la valutazione più elevata del mondo: 500 miliardi di dollari. Ha quindi superato SpaceX che occupava la prima posizione con 400 miliardi di dollari.