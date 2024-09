Starlink raggiunge 4 milioni di abbonati, nuovo record

La rete internet satellitare Starlink di SpaceX ha raggiunto un nuovo traguardo questa settimana, secondo quanto dichiarato da Gwynne Shotwell, presidente dell’azienda, durante una testimonianza davanti alla Commissione per gli stanziamenti della Camera del Texas.

Starlink di SpaceX supera i 4 milioni di clienti

Il servizio, che ha iniziato a fornire il prodotto beta nell’ottobre 2020, ha acquisito un milione di nuovi clienti in soli tre mesi, passando da 3 milioni di abbonati a maggio a oltre 4 milioni questa settimana. Questo impressionante tasso di crescita supera i già notevoli risultati precedenti, che avevano visto Starlink raggiungere 1 milione di abbonati nel dicembre 2022 e 2 milioni nel settembre 2023.

La costellazione di satelliti Starlink comprende ora quasi 6.000 unità, consentendo all’azienda di offrire il servizio in quasi 100 Paesi, non solo a singoli utenti ma anche a grandi clienti aziendali come compagnie aeree, tra cui Qatar Airways e dal 2025 anche United Airlines. Secondo le previsioni della società di ricerca e consulenza Quilty Space, quest’anno il servizio dovrebbe generare un fatturato di 6,6 miliardi di dollari, un notevole aumento rispetto agli 1,4 miliardi di dollari registrati due anni fa.

Il ruolo di Starlink nei piani di SpaceX

Starlink riveste un ruolo centrale nella strategia complessiva di SpaceX per la commercializzazione e l’esplorazione dello spazio. Elon Musk, amministratore delegato dell’azienda, ha più volte sottolineato come i ricavi derivanti dal servizio Internet a banda larga contribuiranno a finanziare l’ulteriore sviluppo del massiccio razzo riutilizzabile Starship. A sua volta, la messa in linea di Starship permetterà a SpaceX di lanciare un numero ancora maggiore di satelliti Starlink con una frequenza più elevata, consolidando ulteriormente la posizione dell’azienda nel settore.

La leadership di Starlink nel mercato di Internet via satellite

Grazie alla sua rapida espansione e al suo servizio innovativo, Starlink è diventato il leader indiscusso nel settore di Internet via satellite. Dalla sua entrata in servizio, ha sottratto quote di mercato a operatori storici come Viasat e SES, che gestiscono satelliti di grandi dimensioni in un’orbita geostazionaria più alta. Nonostante l’esistenza di altre costellazioni in fase di realizzazione, come il Progetto Kuiper di Amazon, nessuna di queste ha ancora avviato il servizio commerciale, lasciando a Starlink un notevole vantaggio competitivo.