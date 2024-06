Starlink per smartphone in arrivo in autunno

SpaceX ha rivelato i suoi piani per il lancio di Starlink, il servizio di connettività satellitare direct-to-cell, negli Stati Uniti. In un documento sulle nuove regole della Federal Communications Commission (FCC) per la “copertura supplementare dallo spazio”, l’azienda aerospaziale ha dichiarato di sostenere sostanzialmente tutte le disposizioni della Commissione e di essere entusiasta di lanciare il servizio il prossimo autunno.

Il progetto di Starlink per gli smartphone del futuro

Il documento delinea l’ambiziosa visione a lungo termine di SpaceX per il suo sistema Starlink direct-to-cell. Inizialmente, l’obiettivo sarà quello di fornire servizi di messaggistica di testo, chiamate vocali e navigazione web a smartphone non modificati. Tuttavia, l’azienda lascia intendere che le future innovazioni potrebbero consentire un servizio di copertura aggiuntivo ancora più robusto e funzioni migliorate.

Il servizio Starlink cellulare mira a trasmettere i dati internet direttamente ai telefoni sulla terra, fornendo una valida soluzione di connettività nelle aree con scarsa o nulla copertura cellulare. SpaceX sottolinea che questo servizio avanzato non sostituirà le reti mobili terrestri, ma fornirà una migliore fonte di connettività laddove tali reti non esistono.

Richieste di modifiche normative per un servizio ottimale

Per garantire prestazioni e affidabilità ottimali del futuro servizio cellulare, SpaceX ha chiesto alla FCC di allentare alcune restrizioni che potrebbero ostacolare il suo sviluppo. In particolare, l’azienda ha richiesto di sostituire l’attuale limite di densità di flusso di potenza fuori banda con limiti più granulari e specifici per ogni banda. Secondo SpaceX, l’attuale limite potrebbe compromettere l’obiettivo di fornire una solida copertura di emergenza e impedire lo sviluppo di future innovazioni per la tecnologia cellulare Starlink.

SpaceX afferma di essere impegnata a mitigare questi rischi, ma sottolinea l’importanza di un quadro normativo flessibile che si adatti ai rapidi progressi della tecnologia satellitare, come le antenne phased array orientabili e la programmazione dinamica del fascio.

Un lancio atteso entro la fine del 2024

Con l’annuncio della finestra di lancio prevista per il prossimo autunno, SpaceX si prepara a rivoluzionare il settore delle telecomunicazioni con il suo innovativo servizio Starlink direct-to-cell. Resta da vedere se l’azienda riuscirà a superare le sfide normative e tecniche per offrire una connettività affidabile e performante per gli smartphone in tutto il territorio statunitense.