Starship di SpaceX, il secondo fallimento consecutivo

La sfortuna sembra perseguitare SpaceX e il suo ambizioso progetto Starship. Durante l’ottavo test di volo di giovedì, l’astronave ha perso il controllo mentre si trovava nello spazio, di nuovo. Un déjà-vu che lascia l’amaro in bocca e fa riflettere sulla sfida che Elon Musk e il suo team stanno affrontando.

La Federal Aviation Administration (FAA) ha bloccato brevemente i voli nei principali aeroporti della Florida e deviando altri per precauzione, temendo la caduta di detriti spaziali. L’agenzia ha anche ordinato a SpaceX di condurre un’indagine approfondita sul fallimento, per capire cosa sia andato storto e come evitare simili incidenti in futuro.

All’inizio, tutto procedeva secondo i piani. Starship è decollata grazie al suo booster Super Heavy e per i primi otto minuti di volo, le cose andavano come previsto. L’astronave si era separata con successo e si dirigeva verso lo spazio, mentre il booster tornava alla base di lancio in Texas, dove veniva “acchiappato” per la terza volta dalla torre di lancio.

Ma a otto minuti e nove secondi dal decollo, Starship ha iniziato a perdere diversi motori Raptor. Le immagini a bordo hanno rivelato che l’astronave aveva iniziato a ruotare su se stessa sopra l’oceano, in una spirale apparentemente incontrollabile. Pochi minuti dopo, i video diffusi sui social media mostravano Starship disintegrarsi sopra le Bahamas e la Repubblica Dominicana. Un finale tragico per un volo che aveva suscitato tante speranze.

Questi fallimenti arrivano in un momento delicato per Elon Musk, che nelle ultime settimane ha seminato il caos nel governo federale degli Stati Uniti con il suo DOGE. Il Dipartimento ha mandato i spedizione i suoi dipendenti anche alla FAA, l’agenzia che supervisiona i voli di SpaceX. Una situazione che solleva più di un dubbio sulla gestione di Musk e sulle sue priorità.

SpaceX sperava di dispiegare quattro versioni “dummy” dei suoi satelliti Starlink durante il test di giovedì, un passo verso l’obiettivo di utilizzare Starship per missioni commerciali. L’azienda sta sviluppando volutamente Starship attraverso test di volo in rapida successione, imparando sia dai successi che dai fallimenti.

Ma il fallimento di giovedì arriva a poche settimane dal settimo test, che aveva visto Starship disintegrarsi sopra le isole di Turks & Caicos, e aveva costretto la FAA a deviare numerosi voli in quello spazio aereo. Dopo quel fallimento, SpaceX aveva condotto un’indagine approfondita, determinando che una perdita di propellente all’interno di Starship aveva causato incendi e un blackout delle comunicazioni con l’astronave prima che si autodistruggesse.

In vista di questo test, l’azienda aveva apportato miglioramenti alle linee che inviano carburante ai motori di Starship, cambiato la temperatura del propellente, aggiunto sfiati extra e un nuovo sistema di spurgo per proteggersi meglio da eventuali perdite.

Ma come al solito, il successo è lastricato di ostacoli. E il fallimento di questo ultimo test dimostra che la strada verso il successo è ancora lunga e tortuosa. SpaceX dovrà apportare ulteriori modifiche, solo così potrà realizzare il sogno di Starship.

During Starship's ascent burn, the vehicle experienced a rapid unscheduled disassembly and contact was lost. Our team immediately began coordination with safety officials to implement pre-planned contingency responses.

We will review the data from today's flight test to better…

— SpaceX (@SpaceX) March 7, 2025