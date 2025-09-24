Starship di SpaceX volerà sulle città nel 2026

Dopo aver completato con successo il decimo volo, SpaceX ha già avviato i test per quello successivo (ieri è stato effettuato lo static fire di Ship 38). Per i prossimi due voli non si prevedono novità sostanziali. A partire dal 13esimo volo, Starship dovrebbe seguire una traiettoria orbitale e quindi sorvolare le città.

Pericolo per i cittadini messicani?

Tutti i 10 voli effettuati finora sono suborbitali. Dopo il lancio da Starbase (Texas), l’ammaraggio dello stadio superiore è avvenuto nell’Oceano Pacifico o Indiano (quando non è esploso). Il razzo non ha mai completato un’orbita intorno alla Terra ed è stato catturato (non sempre) solo lo stadio inferiore.

In caso di successo dei prossimi due voli, SpaceX dovrebbe effettuare il primo volo orbitale con lo Starship di terza generazione (alto complessivamente 124,4 metri) all’inizio del 2026. L’azienda di Elon Musk tenterà anche la cattura dello stadio superiore (servirà una seconda base di lancio) per ottenere la completa riusabilità.

In questo caso, il razzo volerà verso est e lo stadio superiore ritornerà da ovest, quindi sorvolerà il sud della California, il sud del Texas e soprattutto un’ampia parte del Messico. La traiettoria è indicata nella bozza (PDF) della valutazione di impatto ambientale pubblicata dalla FAA (Federal Aviation Administration).

L’agenzia statunitense non ha fornito ancora dettagli sulla sicurezza pubblica, ma è chiaro che SpaceX dovrà garantirla se vuole ricevere l’autorizzazione. Anche se la probabilità di colpire una persona è molto bassa, i detriti generati da un’esplosione potrebbero cadere su aree densamente popolate. Quindi è necessario scegliere una traiettoria che riduca i rischi al minimo.

Ovviamente dovrà essere chiuso lo spazio aereo in occasione di ogni lancio per una durata massima di 60 minuti. Ciò comporterà ritardi o modifiche di rotta per un massimo di 200 aerei.