SpaceX Starship: successo totale per il decimo test

Dopo quattro esplosioni consecutive (tre in volo e una a terra), SpaceX ha completato con successo il decimo test. Tutti gli obiettivi previsti per lo Starship sono stati portati a termine. Nelle corso dei prossimi giorni verranno analizzati i dati raccolti e comunicata la data dell’undicesimo test, l’ultimo con la versione 2 (block 2).

Dettagli sul decimo test di volo

Con il quarto, quinto e sesto test erano stati ottenuti tre successi consecutivi. I problemi sono iniziati quando SpaceX ha usato la versione 2 (block 2) dello stadio superiore con un nuovo design. Ci sono state quindi tre esplosioni consecutive (stadio superiore durante settimo e ottavo test, entrambi gli stadi durante il nono test). Una quarta esplosione si è verificata durante un test a terra. L’azienda di Elon Musk ha fornito una spiegazione dettagliata.

Il decimo test di volo era stato programmato per il 24 agosto. A causa della perdita di ossigeno liquido in una tubatura e le avverse condizioni meteo, il lancio è stato posticipato prima al 25 e poi al 26 agosto. Alle ore 18:30 locali (le 1:30 del 27 agosto in Italia), Starship è partito da Starbase (Texas) con l’accensione dei 33 motori Raptor del primo stadio (Super Heavy Booster 16).

Uno dei motori si è spento dopo circa un minuto e mezzo, ma la separazione (hot staging) è avvenuta senza problemi con l’accensione dei sei motori del secondo stadio (Ship 37). Non era prevista la cattura con le “braccia” della torre di lancio, quindi il booster è ammarato nell’Oceano Atlantico, dopo aver simulato lo spegnimento dei motori.

Super Heavy has splashed down in the Gulf pic.twitter.com/LGozUAmLt8 — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025

Il secondo stadio ha seguito la traiettoria suborbitale pianificata e rilasciato con successo gli otto finti satelliti Starlink nello spazio.

Open the pod bay door, HAL Starship deploying @Starlink simulator sats pic.twitter.com/3CSOyulzcJ — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025

È stato quindi acceso un motore prima di iniziare la fase di rientro. Nonostante l’evidente danneggiamento di un flap posteriore, Ship 37 è ammarato nell’Oceano Indiano. Toccando l’acqua è esploso, ma questo era previsto.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

L’undicesimo test di volo dovrebbe avvenire entro fine settembre. Sarà l’ultimo con la versione 2 dello stadio superiore. Per i successivi test verrà usata la versione 3. Tra i prossimi obiettivi ci sono la cattura di entrambi gli stadi e il trasferimento di propellente nello spazio, operazione necessaria per portare gli astronauti sulla Luna con la missione Artemis III.