Steam cambia volto: l'UI si rinnova ed è bellissima!

Mentre continuano i test di Steam su Chromebook, Valve ha deciso di rilasciare ufficialmente uno degli aggiornamenti più attesi da coloro che hanno accesso alla Beta dell’app dedicata al gaming per eccellenza. L’azienda ha distribuito l’update dell’interfaccia utente e del client in via stabile, trasformando Steam in un’app molto più moderna e vicina a Steam Deck. Ecco cosa cambia e quali sono i vantaggi di questa soluzione inedita.

Steam si rinnova da cima a fondo

Il nuovo client si fa notare anzitutto per l’intera modifica dell’interfaccia, ora più moderna e coerente con il design visto su Steam Deck, nel tentativo di uniformare la piattaforma. L’app comprende poi caratteri e menu aggiornati, un sistema di notifiche rivisto e un overlay di gioco ridisegnato. Alla base di tutto, però, esiste un framework riprogettato da zero affinché tutte le funzionalità inedite approdino contemporaneamente su tutte le iterazioni di Steam, che si tratti di Steam Deck, dell’app per PC o di quella per smartphone.

Interessante notare poi feature come le note sincronizzate al PC, accessibili tramite l’overlay in-game (combinazione di tasti Shift + Tab), e una pulizia maggiore delle notifiche del client. Ora queste ultime vengono visualizzate in uno spazio apposito, riassumendo esclusivamente quelle più recenti e pertinenti. Poi, la società afferma di aver abilitato l’accelerazione hardware per gli utenti Mac e Linux, offrendo un’esperienza più fluida su tutte le piattaforme. Infine, questo update segna la fine della modalità legacy Big Picture: la riga di comando “oldbigpicture” è stata infatti rimossa per lasciare spazio all’unica interfaccia di Steam Deck.

Non vi resta quindi che scaricare l’ultimo update dell’app per accedere a tutte queste novità, disponibili già da oggi anche in Italia.