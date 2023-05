Steam su Chromebook: Google avvia test su modelli di fascia bassa

Più di un anno fa, per la precisione nel marzo 2022, Chrome OS ha ricevuto un aggiornamento nel Dev Channel che consentiva l’installazione del client di Steam su Chromebook di fascia medio-alta, con requisiti minimi stringenti. Ad essere interessati erano appena sette modelli a marchio Acer, ASUS, HP e Lenovo, dotati di processori Intel Core i3 e modelli più potenti, o AMD Ryzen 3 e alternative più performanti.

Insomma, da allora gli utenti hanno potuto assistere alla sperimentazione del gaming su Chromebook. a breve potrebbe ampliarsi grazie a nuove prove di Steam su computer portatili di fascia bassa con Chrome OS e processori Intel Alder Lake N e AMD Mendocino.

Steam arriva su Chromebook economici?

Stando a quanto scoperto da Chrome Unboxed, la Grande G avrebbe avviato ufficialmente una fase di test – o la avvierà a breve – su Chromebook poco performanti, dotati di chip meno potenti ma comunque capaci di gestire titoli come Vampire Survivors, Celeste o dai requisiti minimi comunque modesti, compresi nomi iconici come Deus Ex e Half Life.

Il portale chiarisce che “Borealis” (così viene chiamato il progetto di Steam disponibile in beta su Chromebook) rimane ancora un work in progress che potrebbe anche non vedere un lancio stabile post-beta a seconda delle performance effettive del client e dei videogiochi compatibili sui dispositivi interessati. Steam sui Chromebook ha ancora molta strada da fare e, prima che l’azienda di Sundar Pichai lo renda disponibile alle masse, richiederà ancora diversi mesi, se non addirittura un anno. Del resto, è da ben 14 mesi che Google e Valve stanno collaborando per rendere il servizio compatibile.

Ad ogni modo, è evidente che l’obiettivo finale di entrambe le parti sia quello di rendere più accessibili i giochi Steam al pubblico, compresi gli utenti che non dispongono di PC performanti, desktop o laptop che siano.