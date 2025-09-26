Steam mostrerà versione TPM e Secure Boot nelle info di sistema

La nuova versione beta di Steam, aggiornata da Valve, introduce maggiori info sulle informazioni di sistema che permettono di mostrare la versione TPM e il supporto Secure Boot. Si tratta di cambiamenti atti a rispondere ai recenti requisiti di diversi titoli, in particolare quelli che richiedono un software anti-cheat.

Steam: versione TPM e Secure Boot nelle info di sistema

L’ultima versione di Steam beta è stata rilasciata da Valve giusto qualche giorno fa, e consente già di controllare sia la versione TPM che l’abilitazione di Secure Boot. Per farlo, è sufficiente andare direttamente nella sezione Aiuto>Informazioni sul Sistema, nella barra in alto. Le informazioni vengono ora utilizzate anche per il sondaggio hardware della piattaforma, nel caso in cui l’utente ne abbia dato il consento.

Negli ultimi anni, sempre più giochi richiedono Secure Boot e TPM 2.0 come requisiti minimi, soprattutto per i sistemi anti-cheat avanzati. Titoli come Battlefield 6, che utilizzerà il sistema anti-cheat Javelin di EA, e l’attesissimo Call of Duty: Black Ops 7 non si avviano se queste funzioni di sicurezza non sono attivate.

L’aggiunta delle info riguardo l’abilitazione del Secure Boot e la versione del TPM, offre naturalmente un metodo rapido per controllare questi due fattori. Chi avesse Secure Boot disattivato, può attivarlo dal BIOS della propria scheda madre, attraverso l’impostazione apposita. Il TPM è invece ormai integrato all’interno delle moderne CPU in maniera nativa. Nel caso in cui questo mancasse, è possibile installare un modulo separato sulla scheda madre. Valve consiglia ovviamente di consultare la documentazione del proprio hardware per istruzioni specifiche.

Le nuove informazioni disponibili nella versione beta di Steam verranno implementate da Valve molto presto nel canale stabile.

Nel frattempo, l’azienda sembra essere anche a lavoro su quella che potrebbe essere una nuova console. Alcune settimane fa sono infatti emerse nuove informazioni riguardo un dispositivo che prenderebbe il nome di Steam Frame, il quale è stato approfondito nel nostro articolo.