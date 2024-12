Steam: nuove opzioni per l'aggiornamento dei giochi

Valve ha reso disponibile un nuovo aggiornamento delle funzionalità per Steam. L’update, che però al momento è disponibile per la versione beta del client, risulta essere particolarmente interessante, in quanto va ad aggiungere impostazioni granulari per gli utenti per permettere loro di scegliere quando e come esattamente i giochi possono scaricare gli aggiornamenti.

Steam: novità nelle opzioni per l’aggiornamento dei giochi

Attualmente, nella build live Steam misura le precedenti interazioni degli utenti con i giochi per determinare se un nuovo aggiornamento deve essere scaricato immediatamente o in un secondo momento. Ci sono opzioni per impostare i tempi di download e i limiti di velocità, ma a quanto pare tutto ciò non è stato considerato sufficiente.

“Mentre questo comportamento predefinito funziona nella maggior parte dei casi, ci sono momenti in cui hai bisogno di un maggiore controllo su quando vengono applicati gli aggiornamenti. Alcuni utenti potrebbero voler ritardare l’aggiornamento di un gioco da 200 GB fino a quando non saranno pronti a giocarci di nuovo tra qualche mese, soprattutto se sono su connessioni misurate o hanno limiti di larghezza di banda mensili. Per gli altri che giocano allo stesso gioco ogni sera, potrebbero voler scaricare gli aggiornamenti non appena sono disponibili.” ha dichiarato Valve.

Con le novità introdotte, invece, il processo di aggiornamenti automatici stesso può essere modificato a piacimento. La sezione Download nella pagina delle impostazioni dell’app può essere utilizzata per cambiare il comportamento predefinito lasciando che Steam decida quando aggiornare il gioco o aspettando di aggiornare fino al lancio del titolo.

Andando poi alle proprietà di qualsiasi gioco nel client si trova la nuova sezione Aggiornamenti automatici che applica le modifiche solo a quel titolo. In questo caso, le voci disponibili permettono di sfruttare l’impostazione globale scelta, attendere che l’utente avvii il gioco per aggiornare, lasciare che Steam decida (a seconda della cronologia dell’utente) e dare la priorità per scaricare immediatamente qualsiasi aggiornamento saltando qualsiasi altra restrizione.