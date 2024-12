Steam: record di 39 milioni di giocatori in simultanea

Steam, lo store di giochi per PC di Valve, ha raggiunto un nuovo massimo storico di videogiocatori in simultanea. Secondo il conteggio attuale di SteamDB, la piattaforma ha superato i 39 milioni di utenti, raggiungendo nelle score ore il picco di 39.205.447.

Steam: nuovo massimo storico di 39 milioni di videogiocatori

Il precedente record era fissato a 38 milioni di utenti e risale a tre mesi fa, ovvero a settembre 2024. Tenendo conto dei dati vecchi e di quelli nuovi, 839.815 giocatori in più utilizzano la piattaforma di Valve. Ancor prima, a luglio scorso, era stato invece fissato il record di 36 milioni di utenti.

Uno sguardo più attento ai giochi più usati su Steam nelle ultime ore rivela i titoli che detengono quella base di giocatori. Al primo posto c’è Counter-Strike 2, che da solo ha totalizzato più di 1 milione di utenti simultanei. A seguire troviamo Dota 2, mentre al terzo posto c’è il nuovo Path of Exile. A completare la classifica vi sono Marvel’s Rivals in quarta posizione e un mix di titoli tra colossi affermati e nuovi arrivati, come PUBG: BATTLEGROUNDS, Rust, Grand Theft Auto 5 e Call of Duty.

Con numerosi giochi per PC molto attesi in uscita nelle festività natalizie, è altamente probabile che i conteggi attivi di Steam continueranno a salire ancora di più. Con Indiana Jones e L’Antico Cerchio in dirittura d’arrivo e la stagione delle vacanze destinata a portare un afflusso di nuovi giocatori, è infatti altamente probabile che la piattaforma sia pronta a infrangere un ulteriore record nelle prossime settimane. Non resta altro da fare se non attendere fiduciosi.