Steam: fissato nuovo record di giocatori simultanei

Steam di Valve ha raggiunto un nuovo massimo storico per quel che concerne il numero di giocatori simultanei online, per un totale di 36.928.521 utenti il 30 giugno scorso, con un picco di 36.905.706 utenti. Entrambe queste numeriche hanno battuto il precedente record di 36.354.393 giocatori simultanei, che era stato stabilito a metà marzo del 2024.

Steam: nuovo massimo storico di giocatori simultanei online

Il fattore più importante per questo nuovo picco è sicuramente da attribuire ai saldi estivi di Steam. La stragrande maggioranza dei giochi sul servizio viene proposta in sconto, con alcuni titoli che arrivano addirittura a una riduzione del 95% sul loro prezzo normale. I saldi dovrebbero andare avanti fino all’11 luglio, pertanto è probabile che il numero di giocatori simultanei possa aumentare ancora di più nei giorni a venire.

Alcuni titoli su Steam hanno ottenuto maggiore attenzione anche per criteri differenti dal ribasso dei prezzi. Ad esempio, Microsoft ha recentemente annunciato che Forza Horizon 4 sarebbe stato cancellato dai negozi digitali il 15 dicembre, il che non solo ha comportato l’applicazione di uno sconto, ma ha anche fatto in modo che il titolo ottenesse un enorme aumento sia nelle vendite che nei giocatori online.

Inoltre, Palworld, che è diventato un enorme successo su Steam all’inizio di quest’anno, ha da poco rilasciato il suo primo importante aggiornamento dei contenuti, con nuovi “Pals”, una nuova posizione e altre funzionalità. Di conseguenza, il suo numero di giocatori online è incrementato repentinamente.

Un altro possibile fattore nell’aumento dei giocatori è l’implementazione della nuova funzione che consente di acquisire filmati di gioco e offre modi per modificare i video e poi condividerli con gli altri.