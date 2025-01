Steam: quasi 19.000 giochi rilasciati nel 2024

Il 2024 da poco trascorso è stato sicuramente un anno di successi per Steam. Infatti, dopo la notizia relativa al picco di utenti connessi in contemporanea raggiunto a dicembre scorso, adesso vi è quella di un nuovo e importante record per la piattaforma, sempre facente riferimento allo scorso anno: il numero dei giochi pubblicati ha raggiunto la stratosferica cifra di 18.965.

Steam: 18.965 giochi pubblicati sullo store

La cifra in questione, che si evince dall’analisi dei dati pubblicati su SteamDB, risulta essere ancora più considerevole se confrontata con i dati pregressi. Nel 2023, ad esempio, il numero dei titoli ammontava a 14.310. Ciò sta pertanto a significare che c’è stata una considerevole e costante crescita rispetto allo scorso anno, con ben 4.655 giochi in più pubblicati sulla piattaforma e un interessante incremento parti al 32,5%.

Solo quattro anni fa, nel 2020, c’erano invece 9.686 nuovi giochi rilasciati sullo store di Valve, circa la metà del numero di nuove uscite nel 2024. Andando ancora più indietro fino, addirittura, al 2006, ovvero tre anni dopo l’arrivo di Steam, il numero di giochi disponibili era pari appena a 70.

Unitamente alle informazioni in questione, SteamDB mostra quelli che sono stati i giochi più apprezzati da parte degli utenti, tenendo conto delle loro valutazioni. Non sorprende in modo particolare trovare nelle prime posizioni Balatro, il popolare roguelite ispirato al poker, che si è aggiudicato un punteggio del 96,75%. Tra gli altri titoli particolarmente “gettonati”vi sono poi Black Myth: Wukong con un punteggio del 95,91%, Tactical Breach Wizards con un punteggio del 95,12% e Silent Hill con un punteggio del 93,72%.