Steam si aggiorna con la registrazione del gioco e altre novità

Valve ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento del suo client Steam per tutte le piattaforme compatibili, introducendo alcune nuove funzionalità accompagnate dalla classica lista di correzioni bug. Nello specifico, viene finalmente aggiunta la registrazione del gioco, anticipata da qualche mese, con cui è possibile registrare sessioni videoludiche.

Steam: le novità del nuovo aggiornamento del client

Proprio la registrazione del gioco è la novità principale del nuovo aggiornamento Steam, con cui si introduce un sistema integrato per la creazione e la condivisione di filmati videoludici. Una volta attivato, può essere eseguito in background per registrare in automatico la sessione di gioco, essendo accessibile quando necessario dalla sezione “Registrazioni e screenshot” del menu “Visualizza”. Da qui è possibile trovare tutti i contenuti registrati, per ricondividerli.

Oltre a ciò, la nuova versione abilita ora per impostazione predefinita il supporto per l’esecuzione di titoli nativi per Linux nel runtime 1.0, anziché nell’ambiente runtime legacy, in modo da garantire una compatibilità maggiore su tutte le distribuzioni Linux. Gli utenti possono tuttavia disabilitare questa nuova funzionalità, attraverso il comando “-compat-force-slr” da inserire nella riga di comando del client, mentre gli sviluppatori potranno ora decidere quale runtime utilizzare per i loro titoli.

Steam migliora poi il rilevamento e l’invio dei comandi a un client già in esecuzione, aggiunge l’opzione “-disable-screensaver-inhibit” alla riga di comando per impedire al client di disabilitare lo screen saver se viene rilevata dell’attività. Sempre il client tornerà sempre al gestore finestre X11 quando la variabile d’ambiente “SDL_VIDEODRIVER/SDL_VIDERO_DRIVER” è impostata su Wayland.

Le recenti correzioni implementate per Steam Play vengono ora estese anche agli strumenti di compatibilità di terze parti, mentre il pulsante per l’attivazione e la disattivazione dell’interfaccia è ora stato rimosso. Per quanto riguarda le correzioni del client, la nuova versione va ora a risolvere un problema che causava un avvio lento su Linux, oltre a un utilizzo di un valore DPI errato sui sistemi che fanno uso di sessioni diverse da GNOME sulle distribuzioni Linux, oltre che un crash del componente “steamwebhelper” che si verificava all’avvio e altro.

Tutti i cambiamenti sono elencati in dettaglio nelle note di rilascio ufficiali.