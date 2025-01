Steam si aggiorna con una migliore gestione dei download e altro

Valve ha da poco aggiornato il suo client Steam per i giochi, di cui la nuova versione verrà rilasciata in automatico a tutti gli utenti. Tra le nuove funzionalità, che vanno di pari passo con nuovi miglioramenti, è presente una nuova funzionalità per la gestione dei download dei giochi e molto altro.

Valve migliora la gestione download con un aggiornamento di Steam

La nuova funzionalità per la gestione download dei giochi su Steam, introdotta con il nuovo aggiornamento da parte di Valve, mira a fornire agli utenti un controllo più preciso su come e quando vengono distribuiti gli aggiornamenti di ogni titolo. Una funzionalità che viene incontro a chi ha una larghezza di banda limitata o deve suddividerla per più attività.

Il client offre ora anche un pannello per la gestione delle eccezioni di gioco, in modo da gestire le regole per il download degli aggiornamenti per ogni singolo titolo, in maniera granulare. Valve ha anche velocizzato la scorciatoia per aprire la pagina di download: basterà fare clic sull’immagine di un titolo che si sta per scaricare, evitando così ulteriori clic superflui. L’elemento attivo nella pagina download ha ora un layout, mentre il client è stato ulteriormente ottimizzato per permettere un caricamento più rapido delle copertine degli album schermate e delle risorse della liberia.

Con la nuova versione di Steam, Valve ha poi risolto alcuni problemi di compatibilità che affliggevano Linux, ma anche alcune configurazioni audio su Windows 11, nel registrare il gameplay dei giochi. Una novità degna di nota è poi il nuovo sistema di segnalibri, con cui è possibile salvarli e gestirli per ogni titolo nel browser overlay. Viene perfezionata anche la funzionalità per le note, la quale preserva ora la posizione di scorrimento, la selezione e la cronologia degli annullamenti quando si passa da una nota all’altra.

Non mancano varie risoluzioni bug per tutte le piattaforme supportate, che sono elencate al completo nella lista dei cambiamenti ufficiale.