Steam: Valve lavora sulla compatibilità per ARM64

Stando a quelle che sono le più recenti informazioni disponibili, Valve starebbe sviluppando una versione basata su ARM di Steam. Per la precisione, si tratterebbe di una versione per sistemi ARM64 del layer di compatibilità Proton, in principio sviluppato dall’azienda per consentire ai giochi per Windows di girare su sistemi operativi Linux come SteamOS della console Steam Deck.

Steam: versione ARM64 di Proton in sviluppo

Con questa versione del layer, Valve potrebbe pertanto andare ad allargare la compatibilità anche a hardware ARM, compresi i sistemi Android; magari ottimizzando le prestazioni per i processori Snapdragon di Qualcomm.

Entrando più nel dettaglio, il software in questione, denominato proto-arm64ec, è stato individuato dalla redazione di Tom’s Hardware su SteamDB, dove vengono riportati test con centinaia di giochi tra cui Shadow of Mordor, Frostpunk, Helldivers, Stardew Valley, Among Us, Octopath Traveler 2 e Left For Dead 2.

Al momento non vi sono ancora informazioni ufficiali da parte di Valve, ma molto probabilmente l’intento del gruppo è, come anticipato, quello di garantire la piena compatibilità di SteamOS con gli ormai sempre più diffusi device ARM, sebbene non sia da escludere l’ipotesi che la compagnia possa essere alle prese con una nuova macchina da gioco basata proprio sulla suddetta architettura, magari la già chiacchierata Steam Deck 2.

Qualora una versione basata su ARM di Steam fosse effettivamente in lavorazione, potrebbe essere ancora di più la prova del fatto che gli sforzi di Qualcomm per espandere i suoi chip Snapdragon ai PC Windows stanno ottenendo sempre maggiore supporto da parte degli sviluppatori.