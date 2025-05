SteamOS 3.7.8 supporta ora Lenovo Legion Go S

Valve ha da poco aggiornato la sua distribuzione Linux, rilasciando SteamOS 3.7.8, la nuova versione del sistema operativo, basata sempre su Arch Linux, con alcune novità che interessano l’estensione del supporto hardware a più console portatili e una nuova versione del kernel.

SteamOS 3.7.8: Valve aggiorna il kernel ed estende il supporto hardware a più console portatili AMD

SteamOS 3.7.8 di Valve introduce un supporto esteso per dispositivi portatili da gioco con processori AMD, oltre ovviamente alla proprietaria Steam Deck, per cui la distribuzione è nata. Il primo nuovo dispositivo portatile a essere supportato è il Lenovo Legion Go S, che ora può installare il sistema.

L’aggiornamento stabile di SteamOS 3.7.8 include anche una modalità desktop rinnovata, un aggiornamento dei repository Arch Linux e del kernel Linux, quest’ultimo aggiornato alla versione 6.11. Altri aggiornamenti interessano i pacchetti Mesa, per un miglior supporto ai driver grafici Radeon. La modalità desktop è stata anch’essa aggiornata con l’ambiente desktop KDE Plasma 6.2.5.

Tra le altre novità di SteamOS 3.7.8 troviamo il supporto per la limitazione dei frame con display VRR (Variable Refresh Rate), controlli per il limite di carica della batteria nelle impostazioni, correzioni per problematiche che causavano crash, miglioramenti al supporto per i controller, ottimizzazioni per il Bluetooth, l’uso del driver AMD P-State per le CPU Ryzen e vari miglioramenti alle prestazioni.

Tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento del sistema operativo di Valve sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale SteamPowered.com.

Rimanendo in tema Valve, è emerso precedentemente un inedito prototipo di Steam Deck, venduto per un’importante cifra: si tratta di un modello che non corrisponde a nessuno dei prototipi o dei progetti di sviluppo emersi prima. Presenta i due pad a tocco, che però hanno forma tonda invece che quadrata, con i due analogici, i tasti A, B, X, Y, la croce direzionale, i due pulsanti superiori e i tasti inferiori che, nella versione definitiva, servono ad aprire Steam e le opzioni. Ne abbiamo parlato nel nostro articolo.