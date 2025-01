Stop agli aumenti del 2025: bollette meno care con Octopus Energy

Per molte famiglie italiane, il 2025 sarà un anno complesso sul fronte delle bollette luce e gas. Secondo un’analisi del portale Facile.it, infatti, il costo complessivo che dovrà affrontare una famiglia media con consumi standard potrebbe arrivare a 2.930 euro annui, con un rincaro del 14% rispetto all’anno precedente.

I prezzi del gas e dell’energia elettrica sono in crescita: il PSV (indice di riferimento per il gas naturale) potrebbe aumentare del 37% da 0,39 euro/smc a 0,53 euro, mentre il PUN (prezzo dell’energia elettrica) del 30%, da 0,11 euro/kWh a 0,14. Davanti a questi rincari, è fondamentale trovare una soluzione per risparmiare: Octopus Energy, ad esempio, propone fino al 20 gennaio una tariffa a prezzo bloccato per un intero anno, con tanto di energia rinnovabile.

Octopus Energy: energia rinnovabile a prezzi competitivi

Octopus Energy, nata nel Regno Unito nel 2016, offre un’alternativa vantaggiosa ai rincari grazie a tariffe trasparenti, ma soprattutto competitive: energia 100% rinnovabile, senza vincoli contrattuali. Per chi desidera bloccare i costi e proteggersi dagli aumenti, Octopus Energy propone un’offerta attivabile entro il 20 gennaio.

La tariffa si chiama Octopus Fissa 12M: consente di fissare il prezzo della materia per 12 mesi, evitando le oscillazioni di mercato. Nello specifico, i costi sono:

Luce (100% rinnovabile) : 0,1295 euro/kWh

: 0,1295 euro/kWh Gas : 0,497 euro/smc

: 0,497 euro/smc Costi di commercializzazione : 108 euro/anno per luce e gas

: 108 euro/anno per luce e gas Altri costi in bolletta indipendenti da Octopus Energy: trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione, imposte

Al termine dei 12 mesi potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te (Fissa oppure Flex) e continuare così a risparmiare.

Come attivare la tariffa Octopus Energy

Passare a Octopus Energy è semplice. Registrarsi tramite il sito web richiede solo 2 minuti: basta avere a portata di mano POD o PDR e IBAN per l’addebito diretto. Octopus si occuperà di tutto, garantendo un passaggio senza interruzioni dal tuo vecchio fornitore. Ricordiamo che la promozione a tariffa fissa è disponibile solamente fino al 20 gennaio. Gli aumenti previsti per il 2025 diventeranno, così, solo un lontano ricordo.