Stop alle tracce digitali: ecco il tool perfetto per cancellare i tuoi dati

Navigare online significa inevitabilmente lasciare tracce digitali, molte delle quali finiscono nei database di aziende, broker di dati e call center. Queste informazioni vengono spesso vendute o utilizzate per campagne pubblicitarie mirate e, nel peggiore dei casi, possono essere sfruttate per attività fraudolente. Incogni nasce proprio per risolvere questo problema, eliminando automaticamente i tuoi dati personali da centinaia di database e riducendo il rischio di esposizione online.

Grazie all’attuale offerta del 50% di sconto, puoi ottenere il piano annuale a 6,99€ al mese invece di 13,98€, proteggendo la tua identità digitale senza dover perdere tempo a inviare richieste manuali ai data broker.

Come funziona Incogni e perché è utile per cancellare le tracce digitali

Incogni è uno strumento che lavora in background per rimuovere le tue informazioni personali da database pubblici e privati. Una volta attivato il servizio, non dovrai fare nulla: Incogni si occuperà di contattare automaticamente le aziende che archiviano e vendono i tuoi dati, richiedendone la cancellazione in conformità con le leggi sulla privacy.

Ecco le funzionalità principali che aiutano a cancellare le tue tracce digitali:

Rimozione automatica dei dati personali : Incogni invia richieste di eliminazione a centinaia di data broker per conto tuo.

: Incogni invia richieste di eliminazione a centinaia di data broker per conto tuo. Protezione da telemarketing e spam : meno dati esposti significa meno chiamate indesiderate e meno email pubblicitarie invadenti.

: meno dati esposti significa meno chiamate indesiderate e meno email pubblicitarie invadenti. Conformità alle normative sulla privacy : sfrutta leggi come il GDPR e il CCPA per garantire la cancellazione dei dati nel rispetto delle normative vigenti.

: sfrutta leggi come il GDPR e il CCPA per garantire la cancellazione dei dati nel rispetto delle normative vigenti. Monitoraggio continuo : non si limita a una pulizia iniziale, ma controlla regolarmente la presenza di nuovi dati sensibili esposti online.

: non si limita a una pulizia iniziale, ma controlla regolarmente la presenza di nuovi dati sensibili esposti online. Interfaccia semplice e intuitiva: basta registrarsi e attivare il servizio, senza bisogno di intervenire manualmente.

Oggi più che mai, proteggere la propria privacy digitale è fondamentale. Grazie alla promo in corso, puoi attivare il piano annuale a soli 6,99€ al mese, dimezzando il costo della protezione dei tuoi dati personali. Visita il sito di Incogni e scopri come difendere la tua identità online con pochi clic.