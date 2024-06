Stoppa le chiamate spam con un tool tanto semplice quanto efficace! Utilizzare internet e i suoi mille servizi è una necessità quotidiana, ma non senza rischi. I dati personali finiscono spesso online senza il nostro permesso, e ci che ne approfitta per invadere la nostra privacy. È dunque essenziale prendere le giuste contromisure per proteggere i nostri dati.

Qui entra in scena l’arma segreta: Incogni. Questa meraviglia tecnologica permette di cancellare le informazioni personali dal web in un batter d’occhio. Incogni è come un supereroe della privacy, sempre pronto a difenderci dalle telefonate indesiderate e dalle fastidiose pubblicità che ci rincorrono ovunque.

Chiamate spam addio: scopri come usarla al meglio!

L’abbonamento a Incogni costa 11,98 euro al mese. Ma, grazie allo sconto del 50% sul piano annuale il prezzo scende a soli 5,99 euro. Un affare migliore di quelli che trovi nei saldi invernali. Basta visitare il sito ufficiale di Incogni e sei pronto a dire addio ai temuti data broker.

Ora, ti chiederai: “Ma come funziona Incogni?” Dopo aver attivato il servizio e concesso le autorizzazioni necessarie (niente di complicato, tranquillo), Incogni si mette all’opera. Contatta direttamente i data broker e invia le richieste di cancellazione dei tuoi dati personali. Il tutto si svolge in maniera automatica, proprio come una macchina del caffè che sa esattamente come ti piace il tuo espresso.

Inoltre, Incogni fornisce periodici report sullo stato delle tue richieste di cancellazione. In questo modo, puoi seguire i progressi come faresti con un reality show, ma senza il dramma. Solo azioni concrete e utili.

Non c’è alcun rischio: il piano annuale di Incogni include la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione. Quindi, perché non provare? Dai una svolta alla tua privacy e lascia che Incogni faccia il lavoro sporco per te, tenendo lontane le chiamate spam.