Storage a vita: approfitta dell'offerta pCloud con sconti fino al 37%

Storage a vita: questa è l’opportunità che pCloud offre con una promozione imperdibile. Parliamo di sconti fino al 37%. In questo modo, potrai archiviare i tuoi file in un luogo sicuro, accessibile in qualsiasi momento e senza il pensiero di rinnovi annuali. La protezione dei tuoi dati è garantita dalla crittografia AES a 256 bit e dalla zero-knowledge encryption, assicurando che solo tu possa accedervi.

Con pCloud, hai la certezza di un servizio che unisce sicurezza, flessibilità e convenienza. E con l’offerta attuale, l’accesso a uno storage cloud per sempre non è mai stato così vantaggioso.

Scegli il tuo piano di storage a vita ideale

Se pensi che pCloud sia solo un servizio di cloud storage, ti sbagli. Sei in realtà davanti a una soluzione che si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Con tre piani ora in promozione, hai la libertà di scegliere l’opzione più adatta a te. Il piano Premium da 500GB è tuo a soli 199 euro invece di 299. Se hai bisogno di più spazio, il Premium Plus 2TB è disponibile a 399 euro anziché 599. E se desideri il massimo, l’Ultra 10TB è offerto a 1190 euro invece di 1890.

La scelta del piano giusto dipende dal volume dei file che necessiti di conservare. Se le tue esigenze di archiviazione sono elevate, il piano Ultra 10TB è la soluzione perfetta, poiché combina uno spazio ampio con un prezzo eccezionale.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di organizzare, condividere e accedere ai tuoi file con facilità e sicurezza. Abbonati oggi a pCloud, così potrai anche beneficiare di 10 GB di spazio di archiviazione cloud gratuito.

Con questo provider, hai la possibilità di fare una scelta intelligente per il tuo storage a vita. Un investimento una tantum per una tranquillità senza fine. Sfrutta questa occasione per garantirti uno spazio tuo, per sempre.