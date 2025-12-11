Lo strano (e molto raro) bug di Steam che cancella i giochi

Cosa succede se proviamo a installare due giochi con lo stesso nome da Steam? Il primo viene cancellato, eliminato. Per essere più precisi, sovrascritto. Lo ha scoperto un utente, notando la presenza di due titoli identici: Sinergy. Il primo è una mod gratis di Haf-Life 2 creata dalla comunità, il secondo invece un builder con cui dar vita a un ecosistema.

Due giochi Steam con lo stesso nome sul PC?

Si tratta ovviamente di un bug, riconducibile al comportamento del servizio stesso, che durante il download e il setup di un gioco crea all’interno del disco fisso una cartella con il suo nome (su Windows nella directory Steam\steamapps\common\ ). Altre piattaforme, incluso il Microsoft Store, adottano un approccio diverso, attribuendo alle cartelle un nome basato sull’ID del software scaricato ed evitando così possibili doppioni.

Una volta scoperto il problema, l’utente lo ha segnalato a Valve, che ha risposto dichiarando di non aver alcuna informazione da condividere a proposito di eventuali aggiornamenti o correzioni. Forse ne era già a conoscenza, ritenendo comunque la probabilità che si verifichi l’errore una coincidenza troppo improbabile per intervenire.

È un problema noto da tempo

Documentandoci sull’argomento per la stesura di questo articolo ci siamo imbattuti in una vecchia discussione sul forum ufficiale e intitolata proprio Due giochi possono avere lo stesso nome? . È datata novembre 2017 e a iniziarla è stato uno sviluppatore. In un messaggio c’è un riferimento diretto ai bug che si possono verificare.

A quanto pare causa alcuni bug per cui entrambi i programmi venivano installati nella stessa directory, quindi il percorso di installazione è stato modificato in reflexfps per evitarlo.

Synergy non è un caso isolato

La probabilità che si verifichi il problema è molto bassa, ma Sinergy non è l’unico caso. Sfogliando il catalogo di Steam si trovano casi di omonimia anche per Reflex (1, 2) e Journey to the center of the Earth (1, 2).