Strategia Nazionale IA: consultazione pubblica

Il Ministero dello Sviluppo Economico annuncia oggi il via alla consultazione pubblica sulla Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale elaborata sulla base delle proposte definite dal gruppo di esperti selezionati. Ci sarà tempo fino al 31 ottobre per inviare osservazioni o presentare ulteriori elementi in modo da affinare il documento: tutto ciò che bisogna fare è scrivere all’indirizzo strategia.ia@mise.gov.it.

IA: consultazione pubblica sulla Strategia Nazionale

L’obiettivo dichiarato della Strategia Nazionale è quello di delineare un piano coerente per permettere all’Italia di “massimizzare i benefici derivanti dalla trasformazione digitale e tecnologica”, uno dei punti cardine dell’azione portata avanti dal ministro Stefano Patuanelli in tema di innovazione e competitività. Così il sottosegretario Mirella Luizzi descrive l’iniziativa con un riferimento diretto a quanto consentito dal Recovery Fund.

La strategia italiana sull’intelligenza artificiale segna la via su cui si muoverà la competitività e la trasformazione digitale delle nostre imprese nel prossimo futuro. Una visione innovativa che avrà ancora più forza grazie alle risorse del Recovery Fund, strumento decisivo per effettuare il cambio di paradigma dei processi produttivi

Questo il commento del sottosegretario Gian Paolo Manzella che parla apertamente di una sfida, ma al tempo stesso di opportunità per imprese e amministrazioni.