Stream Ring è l'anello AI che vuol diventare la tua voce interiore

L’idea del mettere al dito un anello smart non è del tutto inedita. Ci ha provato anche Samsung con il suo Galaxy Ring, senza però scuotere il mercato. Ci proverà Sandbar, startup fondata nel 2023, con il suo Stream Ring per il quale è stato adottato un approccio diverso, slegato da funzionalità prettamente dedicate a benessere e attività fisica. Sul sito ufficiale è definito un mouse per la voce , noi lo potremmo più semplicemente descrivere come un registratore AI.

Stream Ring: anello smart e registratore AI

Dotato di un microfono, il dispositivo acquisisce la voce dopo la pressione di un pulsante, elaborando quanto acquisito sul cloud, proteggendo le informazioni con l’impiego di una crittografia. Nelle intenzioni di chi lo propone, dovrebbe tornare utile per catturare i momenti di ispirazione . Gli audio e le rispettive trascrizioni saranno accessibili attraverso un’applicazione dedicata.

Attraverso la funzionalità Inner Voice cerca di replicare la voce dell’utente (sì, come un deepfake audio), per interagire con lui come se stesse parlando con i suoi pensieri.

Inner Voice è la voce predefinita di Stream. È parzialmente personalizzata in base alla tua voce quando usi Stream per la prima volta ed è progettata per darti la sensazione di parlare con te stesso.

Non sono stati diffusi dettagli a proposito delle specifiche tecniche integrate. Non sappiamo ad esempio quale sarà l’autonomia offerta. L’immagine qui sopra mostra la base di ricarica in cui appoggiare l’anello smart, a sua volta alimentata via USB-C.

Stream Ring di Sandbar è già in preordine al prezzo di 249 dollari nella colorazione Matte Silver e a 299 dollari in quella Polished Gold. La spedizione delle prime unità acquistate è prevista per la prossima estate. Gli utenti potranno sottoscrivere l’abbonamento mensile Pro da 10 dollari (gratis per tre mesi con il preorder) con accesso a un numero illimitato di interazioni, mentre per la formula free sono previste restrizioni.