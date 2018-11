Lo streaming di Apple Music arriva su Amazon Echo

Stretta di mano tra Amazon e Apple per portare il servizio di streaming musicale della mela morsicata sui dispositivi della linea Echo presenti in casa. A partire dal mese prossimo, più precisamente dal 17 dicembre, sarà possibile collegare l’account Apple Music all’applicazione di Alexa per chiedere poi all’assistente virtuale di avviare la riproduzione di un brano, un album o una playlist.

Apple Music su Amazon Echo

Si potrà dunque interagire con l’IA mediante comandi vocali per avviare l’ascolto di una delle scalette curate dal team di Cupertino, dedicate ad esempio a un genere in particolare (hip-hop, rock, classica e così via) o a un periodo (anni ’80). Il catalogo include le trasmissioni della stazione Beats 1 con interviste e contenuti esclusivi. Trattandosi di una modalità di accesso premium alla piattaforma (è richiesto l’abbonamento), la riproduzione avviene senza alcun tipo di interruzione pubblicitaria. Così Dave Limp, Senior Vice President di Amazon Devices, sottolinea l’importanza della partnership.

La musica rappresenta una delle funzionalità più popolari di Alexa, fin dal suo lancio quattro anni fa. Gli utenti ascoltano ora più che mai i brani nelle loro case.

Considerando che HomePod non è ancora disponibile in via ufficiale nel nostro paese, una mossa di questo tipo rende il dispositivo meno appetibile per coloro che lo stavano aspettando.

L’integrazione di Apple Music sulla linea Echo conferma quanto Amazon stia puntando sul supporto ai servizi di terze parti per spingere sempre più la diffusione dei suoi smart speaker, smart display e di Alexa. Una visione confermata dalle parole di Limp, che fa riferimento alle API messe a disposizione degli sviluppatori in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dell’assistente.