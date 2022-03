Studio Display di Apple attiva Siri sui vecchi Mac

Il monitor Studio Display che è stato presentato da Apple nei giorni scorsi è perfetto se accoppiato al nuovissimo Mac Studio, ma nulla vieta che possa essere adoperato pure su altri Mac, inclusi quelli di vecchio corso. Proprio in questo secondo caso, consente di sbloccare una funzionalità che altrimenti non sarebbe disponibile: il comando vocale “Ehi Siri”, che serve a richiamare l’assistente virtuale di Cupertino con il solo uso della voce.

Studio Display: se usato sui vecchi macchi abilita l’uso di “Chiedi a Siri”

I Mac che supportano la funzione “Chiedi a Siri” in maniera predefinita sono i MacBook Pro introdotti a partire dal 2018, i MacBook Air introdotti a partire dal 2018, l’iMac Pro e gli iMac introdotti a partire dal 2020, ma collegando lo Studio Display agli iMac dal 2017 al 2019, agli iMac 27″, al Mac Pro 2019 e al Mac mini 2018 e seguenti si può sfruttare il comando per richiamare l’assistente vocale anche in questi casi.

Ciò è possibile perché il monitor di Apple è equipaggiato con iOS e dispone del chip A13 Bionic. Da notare che tra le altre funzionalità alimentate dal medesimo chip troviamo l’audio spaziale e la funzione di inquadratura automatica per la fotocamera frontale che permette di rimanere sempre al centro della scena durante le videochiamate.

Di seguito l’elenco l’elenco completo dei Mac compatibili con Studio Display su macOS Monterey 12.3 o versioni successive.