Su Amazon il monitor ASUS TUF è scontatissimo: 280Hz e HDR400

Metti sulla scrivania un monitor gaming che ne valga realmente la pena. Sono tantissimi i modelli in offerta al Black Friday ma se vuoi puntare su un prodotto che abbia un eccezionale rapporto qualità prezzo allora affidati a ASUS TUF VG259QM. 24,5 pollici di pannello con tempi di risposta fissati un millisecondo e tante tecnologie aggiuntive. Puoi acquistarlo a soli 189,99€ su Amazon grazie a uno sconto del 31% ora disponibile.

ASUS TUF VG259QM, il monitor gaming che merita di stare sulla tua scrivania

Semplice ma con tutto il necessario per farti godere i tuoi titoli preferiti senza intoppi. ASUS TUF VG259QM è il monitor Gaming con il rapporto qualità prezzo più vantaggioso il Black Friday 2024. In particolar modo è ideale per chi ama deliziarsi con tanti titoli diversi nel tempo libero e che cerca un prodotto che abbia prestazioni ottime a buon mercato.

Il pannello da 24,5 pollici è un display Fast IPS. Ti offre una risoluzione full HD dei contenuti è un refresh rate fissato a 280Hz per una fluidità più che eccezionale. Come ti ho annunciato, i tempi di risposta sono fissati a un millisecondo Inoltre trovi tecnologia aggiuntive come il G-sync, Adaptive Sync e l’HDR 400.

Sulla scrivania è un piccolo gioiellino grazie alla possibilità di poterlo inclinare sia verticalmente che orizzontalmente, roteare e regolare in altezza. In altre parole lo sistemi come vuoi.

A soli 189,99€ su Amazon, il ASUS TUF VG259QM è il gaming monitor per eccellenza. Collegati ora in pagina e approfitta del ribasso del 31% con il Black Friday per completare l’acquisto.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.