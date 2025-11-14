Su Apple TV+ cambia tutto: scopri cosa succede a novembre

Apple TV+ è la piattaforma di streaming live e on demand che offre centinaia di programmi e film esclusivi con nuovi titoli ogni settimana. Il mese di novembre è una bomba perché sta cambiando tutto. Prova gratis questa piattaforma! Avrai 3 mesi in regalo se hai acquistato nuovi dispositivi Apple. Altrimenti potrai provarla 7 mesi senza pagare.

Tutte le novità di novembre su Apple TV+

Dai un’occhiata a tutte le novità di novembre, già disponibili e in arrivo, su Apple TV+.

7 novembre 2025 Pluribus La persona più infelice della Terra deve salvare il mondo dalla felicità.

10 novembre 2025 Adrift Sono i primi anni ’70 e una giovane famiglia inglese sta tentando di circumnavigare il globo quando si verifica una catastrofe. Alla deriva nel nulla, devono affidarsi al loro istinto e sfruttare gli elementi naturali per sopravvivere. Eppure, anche circondati da predatori mortali, scoprono che a volte il loro peggior nemico sono… loro stessi.

12 novembre 2025 Palm Royale “Palm Royale” segue l’outsider Maxine Simmons (Kristen Wiig) nel suo tentativo di entrare nell’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare l’impermeabile linea di confine tra abbienti e non abbienti, “Palm Royale” pone la stessa domanda che ancora oggi ci sconcerta: “Quanto di te sei disponibile a sacrificare per ottenere quello che hanno gli altri?”. Ambientata nell’esplosivo 1969, “Palm Royale” è la storia di tutte le persone ai margini che lottano per avere la possibilità di rivendicare il proprio posto nel mondo.

14 novembre 2025 Come See Me in the Good Light “Come See Me in the Good Light” è una storia d’amore commovente e inaspettatamente divertente che racconta di due icone della poesia, Andrea Gibson e Megan Falley, che affrontano una diagnosi di cancro incurabile con gioia, ironia e un legame indissolubile. Attraverso le risate e un amore incrollabile, trasformano il dolore in uno scopo e la mortalità in una toccante celebrazione di resilienza.

21 novembre 2025 The Family Plan 2 “The Family Plan 2” è ambientato nel periodo natalizio. Dan (Mark Wahlberg) ha organizzato la vacanza perfetta per festeggiare all’estero con sua moglie Jessica (Michelle Monaghan) e i loro figli. Ma l’arrivo improvviso di un misterioso personaggio del suo passato (Kit Harington), con vecchi conti in sospeso, manda all’aria i suoi piani. Ha così inizio una rocambolesca caccia internazionale, tra rapine in banca, imprevisti natalizi e inseguimenti in auto tra spettacolari paesaggi europei, in cui in cui Dan e la sua famiglia si troveranno a combattere, litigare e fare squadra.

26 novembre 2025 Il pianeta preistorico: era glaciale “Il pianeta preistorico: era glaciale” è il nuovo capitolo della pluripremiata serie di storia naturale dei produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton, prodotta dalla BBC Studios Natural History Unit (“Planet Earth”) e narrata dal vincitore del Golden Globe e dell’Olivier Award Tom Hiddleston (“Earthsounds: i suoni del pianeta”), con una colonna sonora originale di Hans Zimmer, Anže Rozman e Kara Talve di Bleeding Fingers Music. La docuserie in cinque parti invita il pubblico in una nuova, drammatica era della vita preistorica, milioni di anni dopo l’estinzione dei dinosauri. Un’era plasmata dal ghiaccio, dall’intensa lotta per la sopravvivenza e dall’ascesa di nuovi giganti: la leggendaria megafauna.

26 novembre 2025 WondLa Nell’epica stagione finale di “WondLa”, scoppia la guerra tra umani e alieni. Con il destino di Orbona appeso a un filo, Eva deve intraprendere la sua missione più pericolosa: recuperare il Cuore della Foresta che è stato rubato. Nel corso del suo viaggio riunirà vecchi amici e improbabili alleati per un’ultima battaglia. Ma per salvare Orbona, Eva dovrà fare ben più che trovare il Cuore. Dovrà unire due mondi divisi e dimostrare la più grande verità: “Non esistono ‘loro’. Esistiamo solo noi”.

