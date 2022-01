Su eToro si investe a partire da 10$

Investire è da sempre vista come un’attività che anzitutto è rischiosa, ma che soprattutto richiede importanti capitali prima di poter provvedere. Oggi andiamo a smentire questa falsa credenza. Investire è possibile anche partendo da piccole cifre, e magari mese per mese si accantona qualcosa per ampliare la propria esposizione relativa a certi asset.

Su eToro, piattaforma user friendly di cui approfondiamo spesso le promo su Punto Informatico, sulle informazioni del customer service possiamo trovare i limiti minimi relativi alle cifre da investire, e a fronte della promo zero commissioni, è possibile anche investire in modo frequente piccole cifre che andiamo a risparmiare.

Investire a partire da 10$

Dal 5 dicembre 2021 infatti sono state aggiornate le cifre minime per le operazioni, e questo riguarda le azioni e le criptovalute, dunque anche per speculazioni si parte da una base di 10$, cifra piuttosto esigua. 10 dollari al cambio di oggi corrispondono a poco meno di 9 euro, di conseguenza anche piccoli risparmi possono essere caricati in piattaforma per essere poi inseriti sull’asset che si preferisce.

Da citare anche le cifre minime su settori diversi, come il forex, il mercato delle valute, le commodities e gli indici, dove si parte da 1000$, a fronte comunque di variazioni meno nette in media rispetto ad azioni e soprattutto criptovalute.

Ancora una volta va tutto in direzione di utenti sia novizi, quindi cifre contenute, ma anche verso utenti esperti, con la possibilità di operare in leva ed esporsi in modo più netto. In quel caso l’operazione cresce in termini di rischio ed è consigliata solo a chi ha tanta esperienza sui mercati.

Si può iniziare gratuitamente anche con i corsi gratuiti per capire come funzionano i mercati e la piattaforma, in modo da entrare pian piano e soprattutto in modo consapevole, cosa che fa la differenza tra il profitto e la perdita potenziale.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi