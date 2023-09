Su Reddit ora è possibile guadagnare soldi veri

Reddit rinnova il suo sistema di ricompense: il vecchio programma di premi d’oro lascia il posto al Programma Contributor, che consente ad alcuni utenti, inclusi i moderatori, di guadagnare denaro reale.

Il nuovo sistema Gold offre agli utenti sei opzioni di acquisto per assegnare oro a post e commenti, a partire da $ 1,99 per ogni oro assegnato e fino a $ 49 per 25 ori. Se il destinatario è idoneo (ha almeno 18 anni e risiede in una località idonea come gli Stati Uniti) e verificato per il Programma Contributor, può ricevere pagamenti mensili in base all’oro e al karma che guadagna dai contributi idonei.

Le percentuali di pagamento nel nuovo Programma Contributor varieranno a seconda che l’utente sia un collaboratore standard o principale e a seconda della quantità di oro e karma guadagnati. I contributor standard riceveranno 90 centesimi per voto positivo d’oro, mentre i contributor top riceveranno $ 1 per oro.

Gli utenti possono esprimere il loro apprezzamento per i post e i commenti con diversi premi. Basta tenere premuta la freccia del voto su mobile o passarci sopra con il mouse su desktop e scegliere una delle sei opzioni disponibili. I post premiati con l’oro avranno una freccia dorata invece che una moneta o una medaglia.

Per ricevere un pagamento in denaro, gli utenti devono superare una verifica e rispettare alcuni requisiti, come: essere maggiorenni, avere un account Reddit da almeno 30 giorni, risiedere in un Paese ammissibile come gli USA (Reddit amplierà il programma in futuro) e avere un account in regola.

Come guadagnare soldi veri con nuovo Programma Contributor

Per partecipare al programma, gli utenti devono essere contributor attivi, coinvolti nella comunità e rispettosi delle regole. Per incassare, i collaboratori devono avere almeno 10 ori e un certo livello di karma: da 100 a 4.999 per i contributor standard e oltre 5.000 per i top contributor.

Gli account di karma farming potrebbero essere tentati dal programma, ma non sono idonei. Si tratta di account che usano metodi facili per guadagnare karma, come ripostare contenuti popolari, commentare a caso e creare post ingannevoli per ottenere un alto punteggio karma.

Reddit vuole evitare che gli account di karma farming si approfittino del Programma contributor. Tim Rathschmidt, portavoce di Reddit, ha spiegato a The Verge che Reddit userà controlli, segnali di sicurezza interni, segnalazioni degli utenti e limiti all’acquisto di oro per prevenire abusi del sistema.

Per sapere se sono idonei, gli utenti possono andare sul menu del loro profilo e selezionare Programma Contributor. Se l’account è idoneo, l’utente troverà un pulsante arancione con scritto “Verifica per iniziare a guadagnare”.

Non tutti gli upvotes d’oro possono partecipare al Programma Contributor. Sono esclusi i post con contenuti sessuali o violenti e nei subreddit che non sono sicuri per il lavoro, per il supporto ai traumi o in quarantena.

Reddit ha sostituito il vecchio sistema di monete dal 12 settembre e non permette di convertire le monete Reddit nel nuovo Programma Contributor. Le monete Reddit erano parte del Reddit Premium, un abbonamento mensile che offriva vantaggi come navigare senza pubblicità, personalizzare gli avatar e accedere al subreddit Lounge.

Ogni mese, gli abbonati ricevevano delle monete Reddit da usare per comprare dei premi per i post e i commenti che apprezzavano. I premi Oro e Platino regalavano al ricevente delle monete e una settimana o un mese di Reddit Premium.