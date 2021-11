Su Spotify ora ci sono i testi della canzoni

Su Spotify ha finalmente fatto il suo debutto ufficiale e in tutti i paesi, anche in Italia, un'altra funzionalità molto attesa, forse la più desiderata di sempre da parte degli utenti: la possibilità di visualizzare i testi delle canzoni riprodotte sullo schermo del dispositivo usato, in modo interattivo e sincronizzato.

I testi su Spotify sono disponibili per tutti gli utenti, paganti e non

La funzione, offerta in collaborazione con Musixmatch e che giunge dopo una lunga fase di sperimentazione condotta negli Stati Uniti e in altri paesi, è fruibile da chiunque, sia da coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento a pagamento al servizio che da parte degli utenti che invece usando Spotify in maniera gratuita.

Da notare che i testi non sono ancora disponibili per tutte le canzoni, ma comunque la maggior parte dei brani presenti nella ricchissima libreria del servizio è coperta, sebbene non venga fatta menzione della percentuale esatta.

Le piattaforme e i dispositivi esatti su cui la funzionalità è disponibile sono i seguenti: iOS, Android, Windows, macOS, Playstation 4 e 5, XBox One, Android TV, FireTV, Sky, Comcast, Rock e TV Samsung e LG.

Per visualizzare il testo in tempo reale da mobile, è sufficiente scorrere con il dito durante la riproduzione tramite l'app Spotify. Eventualmente, il testo può pure condiviso sui social network, premendo sul tasto “Condividi” situato nella parte inferiore della schermata, selezionando la parte che interessa e scegliendo la piattaforma di destinazione.

Agendo da computer, invece, basta fare clic sull'icona del microfono sulla barra “Now Playing” mentre il brano è in riproduzione. Anche in tal caso, il testo del brano scorrerà in tempo reale. La funzione è disponibile anche sulle app TV, aprendo “Now Playing View” su una canzone e premendo sul pulsante “Testi”. Una volta attivato, il testo del brano verrà risulta visibile sullo schermo.