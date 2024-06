Suite di sicurezza a prezzo scontato: Surfshark One

Ti sei mai chiesto se una VPN e un antivirus possano lavorare in sinergia? Surfshark One ti dà la risposta. Questo suite di sicurezza completa è in promozione con lo sconto dell’83% e 3 mesi gratuiti. Costo? 2,69 euro al mese. Una suite di sicurezza a prezzo scontato così buona non si vede ogni giorno.

Suite di sicurezza Surfshark One: funzionalità avanzate accessibili a tutti

Surfshark One protegge il tuo mondo digitale in ogni aspetto. Oltre alla famosa VPN, che garantisce navigazione anonima e sicura, il pacchetto include l’antivirus per proteggere i tuoi dispositivi da qualsiasi minaccia informatica.

Nel pacchetto ci sono altre funzionalità avanzate, come la scansione dei file durante il download e la protezione della webcam. Inoltre, le notifiche istantanee ti avviseranno se uno dei tuoi account è stato compromesso, permettendoti di prendere subito dei provvedimenti.

Una funzionalità che merita particolare menzione è Surfshark Search. Si tratta di un motore di ricerca privato, che ti consente di navigare nel web senza fastidiosi annunci e senza lasciare tracce digitali. E se questo non ti basta, c’è anche Alternative ID, una funzione che genera una nuova identità online, perfetta per quando devi creare account senza rivelare i tuoi veri dati.

Per ottenere tutto questo, basta abbonarsi a Surfshark e scaricare l’app. Con la promozione attuale, hai diritto allo sconto dell’83% sul piano annuale. Una volta installata l’app, ti basterà accedere con le tue credenziali per utilizzarne tutte le funzionalità.

Grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi provare Surfshark senza alcun rischio. Se non sarai completamente soddisfatto, ti sarà rimborsato l’intero importo speso per l’abbonamento. Ecco la suite di sicurezza a prezzo scontato migliore del momento.