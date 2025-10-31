Sul website builder di Hostinger c'è l'80% di sconto: ecco cosa lo rende unico

Molte persone vorrebbero mettere online il proprio sito personale, ma spesso rinunciano in partenza perché pensano di non essere capaci. Tuttavia, Hostinger ha creato un tool fatto su misura proprio per chi non ha competenze informatiche specifiche e vuole aprire un portale web.

Si tratta del website builder basato sull’intelligenza artificiale, ovvero quello che possiamo definire un vero e proprio “costruttore di siti web” che utilizza le funzionalità AI per realizzare le idee degli utenti. In questo momento lo strumento in questione è proposto con l’80% di sconto grazie al Black Friday di Hostinger, con prezzi a partire da 2,49€ al mese.

Come funziona il website builder di Hostinger

Tramite il tool di Hostinger tutti possono creare un sito da zero, in pochi e semplici passaggi. In primo luogo, l’utente parte da una semplice descrizione del progetto: il punto di partenza è fornire all’AI tutte le indicazioni di come il portale deve essere realizzato.

L’AI preparerà perciò una bozza, che sarà l’utente a personalizzare con l’editor drag and drop, con cui è possibile trascinare i vari elementi creati (pagine web, testi, immagini ecc.) nelle posizioni che si preferiscono. Infine, ultimo step è la scelta del nome di dominio e la sua pubblicazione.

Inclusi nei piani di Hostinger ci sono poi tutta una serie di altre funzionalità, compresi 20 GB di spazio di archiviazione, due caselle di posta elettronica gratuita per un anno, strumenti di email marketing ecc.

Ribadiamo la promo del momento: il piano Website Builder Premium al prezzo scontato di 2,49€ al mese, con durata di 4 anni, due mesi extra gratuiti e garanzia di rimborso di 30 giorni. Per attivarlo basta andare sul sito di Hostinger.