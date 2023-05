SumUP Air in promo a 39 euro: approfitta ora!

SumUp Air è un sistema rivoluzionario che consente agli esercenti di accettare pagamenti in formato digitale con carte prepagate, di debito e di credito in modo rapido e semplice. Attualmente il costo del dispositivo è in promo a 39 euro.

Perché proprio questo dispositivo? Devi sapere che attualmente viene utilizzato da oltre 3 milioni di aziende in tutto il mondo.

Il motivo di tanta diffusione è dovuto ai tanti vantaggi che SumUP Air offre ai possessori di Partita IVA.

In primis la commissione sulle transazioni, che è unica ed è pari all’1,95%. Conosci fornitori che applicano una commissione minore? Ne dubitiamo.

Lettore SumUp Air in promo a 39 euro sul sito ufficiale

Il vantaggio maggiore di SumUp Air è la possibilità di accettare tutti i principali metodi di pagamento, sia contactless che con PIN.

Al di là della semplicità e della convenienza, come abbiamo anticipato in precedenza viene applicata una commissione pari all’1,95% su tutte le transazioni. Ciò vuol dire che non c’è un canone mensile da pagare e nessuna spesa nascosta.

Il lettore SumUp Air offre una grande comodità, in quanto può essere utilizzato su qualsiasi rete Wi-Fi o sui dati mobili dello smartphone.

Inoltre, l’applicazione SumUp ti consente di gestire facilmente le vendite collegando il dispositivo a uno smartphone o a un tablet tramite Bluetooth.

A livello di dispositivo, SumUp Air vanta un’autonomia di 12 ore, che ti permette di elaborare fino a 500 transazioni con una sola carica.

Cosa aspetti? Approfitta della promo a 39 euro del costo di acquisto nel link qui sotto:

Alla fine, in qualità di proprietario di un’attività commerciale, SumUp Air è la soluzione perfetta per uno strumento di pagamento semplice, digitale e conveniente.

Ricorda che non pagherai nessun canone mensile e la commissione applicata su ogni transazione è veramente irrisoria!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.