SumUP Air senza costi fissi: approfitta subito

Incorporare un sistema POS senza costi fissi nella tua struttura di pagamento significa nessun aumento delle spese fisse della tua attività.

Per i professionisti che cercano un’opzione POS affidabile, SumUp offre la soluzione ideale. Il POS mobile SumUp Air può essere rapidamente acquistato tramite il sito Web ufficiale con pochi clic.

La promozione è particolarmente allettante per chi utilizza raramente il POS, in quanto elimina tutti i costi ricorrenti.

SumUp Air rinuncia completamente al canone mensile, senza che sia necessario alcun prerequisito specifico. A tutte le transazioni viene applicata una commissione unica, che è pare all’1,95%.

Anziché del canone di locazione, quindi, il POS SumUp Air può essere acquistato a un costo una tantum di 39 euro + IVA.

Per usufruire di questa offerta, è sufficiente che clicchi sul link in basso per entrare nel sito Web ufficiale di SumUp.

SumUP Air: perché scegliere questo POS senza costi fissi?

Sia per i commercianti che i liberi professionisti che effettuano solo poche transazioni POS ogni mese, SumUp Air è senza dubbio la scelta ideale.

La totale assenza di costi fissi offre un vantaggio significativo, rendendo l’acquisto di questo POS tra le soluzioni più convenienti ed economiche del momento.

In particolar modo, con SumUP Air non pagherai alcun canone mensile per usare il POS e nemmeno le commissioni fisse sulle transazioni. Potrai accettare i pagamenti di importi ridotti con una spesa davvero minima.

Inoltre, oltre a essere piccolo e adatto ad accettare pagamenti in mobilità, il POS è anche flessibile, poiché accetta tutte le tipologie di carte di debito, credito, prepagate e metodi di pagamento come quello contactless.

Cliccando sul link sotto sottostante, potrai accedere al sito ufficiale e usufruire dell’offerta SumUp:

Il processo di registrazione è semplice e può essere completato online. Il POS ti verrà consegnato tramite corriere entro 3-5 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.