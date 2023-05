SumUP, l’alleato ideale per la tua attività

Stai cercando l’alleato ideale per la tua attività? Allora devi puntare senza indugi sul POS mobile di SumUP, uno strumento comodo e versatile e che ti consente la gestione delle tue transazione e dei tuoi pagamenti ovunque tu ti trovi.

Questa soluzione di pagamento si caratterizza soprattutto per l’assenza di spese fisse o vincoli contrattuali.

È un’alternativa economica, rapida e semplice, ideale per chi cerca un POS professionale senza necessariamente spendere tanti soldi.

Inoltre, richiedere il terminale è facilissimo: basta accedere alla pagina dedicata, creare il proprio profilo, acquistare il POS e, quando l’avrai ricevuto, potrai iniziare immediatamente ad accettare pagamenti.

Il costo? Soltanto 39 euro una tantum. Anche se ti può sembrare poco, alla fine avrai tra le mani un POS di qualità e veloce.

Inoltre, non dovrai pagare il canone mensile, ma soltanto una commissione del 1,95% su ogni transazione.

L’alleato ideale per la tua attività? SumUp Air. Ecco le sue caratteristiche

Il dispositivo portatile SumUp Air è in grado di accettare qualsiasi forma di pagamento e permette di emettere la ricevuta in formato cartaceo o digitale, inviandola tramite e-mail o SMS, senza la necessità di una scheda SIM aggiuntiva o di una connessione Wi-Fi costante.

Tramite la tecnologia Bluetooth, l’associazione avviene attraverso il collegamento con il tuo smartphone o tablet, con la transazione che viene completata in tempi molto rapidi.

Non avrai neanche la necessità di aprire un conto o compilare numerosi documenti: ti basterà inserire le tue informazioni nel profilo (come ad esempio il codice IBAN del tuo conto corrente già attivo) per ricevere in totale sicurezza gli accrediti.

Con SumUp non sono previsti costi mensili fissi, ma soltanto una commissione del 1,95% su ogni transazione. Clicca sul link qui sotto e procedi con l’acquisto:

In aggiunta, la batteria di lunga durata ti consente di effettuare fino a 500 transazioni con una sola carica.

In sintesi, se sei un commerciante che desidera accettare pagamenti in modo totalmente mobile, l’alleato ideale per la tua attività è il POS SumUP Air.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.