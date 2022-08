SumUp: micro lettore POS 34,99€ senza costi d'attivazione

Quali sono le caratteristiche da prediligere quando si sceglie un lettore POS?

Questo deve offrire adeguate garanzie a livello di funzionamento, senza momenti di incertezza. Il lato economico poi, ha ovviamente un peso specifico importante: i costi di attivazione, il costo del lettore stesso e le eventuali commissioni, devono essere attentamente valutate prima della scelta definitiva.

Come ultima caratteristica, soprattutto per bar e ristoranti, avere a disposizione uno strumento facile da portare ai tavoli, per gestire i pagamenti sul posto. L’affidabilità di un’assistenza adeguata poi è un plus tutt’altro che da sottovalutare.

Sotto tutti questi punti di vista, quanto offerto da SumUp risulta all’altezza della situazione.

Stiamo parlando di uno strumento per i pagamenti digitali avanzato, che viene proposto per appena 34,99 euro (IVA inclusa).

Il lettore POS SumUp a zero costi d’attivazione e con unico costo una commissione dell’1,95%

Al di là dell’acquisto, il lettore in questione presenta un unico costo, ovvero la commissione dell’1,95% sulle transazioni effettuate.

Una volta che lo stesso viene acquistato, di fatto, la burocrazia è ridotta all’osso: ricevuto il lettore SumUp è possibile, nel giro di pochi minuti, accettare pagamenti digitali. L’utilizzo del dispositivo poi è semplice, alla portata anche di chi non ha particolare dimestichezza con i dispositivi elettronici.

Basta scaricare l’app gratuita di SumUp sullo smartphone, collegare i due device via Bluetooth e digitare l’importo da pagare sul POS. Il tutto per una piena compatibilità con carte VISA, MasterCard, Maestro, American Express e con servizi come Google Pay ed Apple Pay.

Una volta effettuata la transazione poi, è possibile emettere lo scontrino o mandare la ricevuta direttamente al cliente tramite posta elettronica o su smartphone, via SMS.

Infine, va considerato che anche i più scettici possono provare le potenzialità di SumUp: il lettore infatti, fornisce una modalità soddisfatti o rimborsati valida per 30 giorni dalla data di consegna.

