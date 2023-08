SumUP Solo senza canone: richiedi il credito d’imposta del 30%

Hai un’attività in mobilità? Quindi ti occorre un POS compatto con cui incassare comodamente ovunque ti trovi.

La soluzione migliore è il POS SumUP Solo, che puoi tenere nel palmo della tua mano e con cui puoi effettuare transazione con qualsiasi strumento di pagamento, a cui puoi anche collegare una stampante per stampare le ricevute.

Il costo? Soltanto 79 euro. Non c’è alcun canone mensile ma soltanto commissioni sul transato pari all’1,95%.

Inoltre, puoi richiedere il credito d’imposta del 30% sulle commissioni.

SumUP Solo: senza canone e con credito d’imposta del 30%

SumUP Solo è un POS tascabile e minimal. La forma è quadrata e lo tiene in mano senza alcuna difficoltà. Consente di accettare pagamenti da carte con chip, contactless o wallet digitali come Google Pay e Apple Pay.

Si connette alla rete tramite Wi-Fi o la SIM integrata. Le funzionalità per la gestione degli incassi sono diverse: rendicontazioni sulle vendite, suggerimento importi per gli incassi e quant’altro.

Lo puoi anche collegare allo smartphone via Bluetooth, mentre il software si aggiorna in automatico.

Hai disponibile un conto aziendale su cui ricevere i pagamenti il giorno successivo, anche se è festivo. C’è anche una MasterCard aziendale gratuita.

Come detto in precedenza, puoi collegare il POS alla stampante, che viene venduta separatamente, se vuoi stampare le ricevute anche in mobilità. Potrai stampare fino a 800 ricevute con una ricarica soltanto.

Tornando al credito d’imposta del 30%, per ottenerlo devi prima scaricare il resoconto dalla Dashboard e compilare il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate inserendo i costi di commissione pagati in un determinato periodo di tempo.

Non ti resta che richiedere subito SumUP cliccando sul link qui sotto.

