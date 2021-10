Super Cashback: quando arriva il bonifico da 1500 euro?

Quando mancano ormai meno di due mesi e mezzo alla ripresa del Cashback di Stato (salvo ulteriori sospensioni o cancellazioni), si avvicina la scadenza fissata per il versamento dei 1.500 euro in favore di chi si è guadagnato il diritto di incassare il Super Cashback. Per questi 100.000 cittadini vale il vecchio adagio niente nuove, buone nuove .

All'orizzonte il bonifico da 1.500 euro per i vincitori del Super Cashback

Tutto tace sul fronte istituzionale, la scadenza per il pagamento rimane quella stabilita entro fine novembre. Le dinamiche già osservate con gli accrediti da 150 euro del programma portano a ipotizzare che già nelle prossime due settimane qualcuno possa ricevere la conferma della gradita sorpresa, attraverso l'applicazione IO oppure mediante le altre app convenzionate con l'iniziativa.

Nel frattempo, da Consap nessun aggiornamento in merito ai ricorsi presentati. Non abbiamo conferme ufficiali nemmeno per quanto riguarda la penalizzazione dei furbetti, promessa per contrastare il fenomeno delle microtransazioni ravvicinate eseguite al solo scopo di scalare la classifica. Ricordiamo infine che la soglia minima delle transazioni necessarie per rientrare nelle prime 100.000 posizioni è risultata pari a 787. I 1.500 euro arriveranno sotto forma di bonifico all'IBAN indicato.

Chiudiamo riproponendo l'infografica che riepiloga i numeri più significativi del Cashback di Stato: quasi 9 milioni di partecipanti, oltre 16,5 milioni di strumenti di pagamento attivati, più di 822 milioni di spese registrate. L'appuntamento è fissato all'1 gennaio 2022 con la ripresa, per l'ultimo dei tre semestri previsti e già finanziati.