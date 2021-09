Cashback: rimborsi per 893 milioni a 6 milioni di italiani

Come promesso, i bonifici relativi al Cashback sono stati erogati entro fine agosto. Consap ( Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che si è occupata dell'operazione, ha reso noto le cifre: 893 milioni di euro circa destinati ai conti di 6,04 milioni di cittadini. La somma non è ancora stata ricevuta da coloro che hanno fornito l'IBAN per l'accredito in ritardo.

I pagamenti del Cashback sono (quasi) terminati

Si tratta del rimborso fino a 150 euro previsto dal programma Cashback di Stato, maturato sul 10% delle spese effettuate nei negozi con carte o applicazioni, nel semestre compreso tra gennaio e giugno 2021.

Ricordiamo invece che per il Super Cashback da 1.500 euro sarà necessario attendere fino a novembre: la classifica per l'assegnazione è di fatto congelata e definita da tempo, ma è stato deciso di posticipare il pagamento così da consentire di prendere prima in esame tutti gli eventuali reclami avanzati per errori nel conteggio delle transazioni. Da valutare anche l'entità delle penalizzazioni imposte ai furbetti.

A quanto sappiamo oggi, l'iniziativa dovrebbe ripartire l'1 gennaio 2022 per il suo ultimo semestre previsto, dopo la sospensione di sei mesi imposta dal Governo. Alla luce di quanto accaduto a giugno non possiamo però del tutto escludere l'ipotesi di una cancellazione definitiva.

Riportiamo di seguito alcuni numeri e statistiche aggiornati al 22 luglio, sulla base dei dati ufficiali: