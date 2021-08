Cashback: in arrivo i primi rimborsi fino a 150 euro

Come da tabella di marcia, sembra aver preso il via l'erogazione dei rimborsi fino a 150 euro maturati durante il primo semestre del Cashback di Stato. A segnalarlo sono alcuni utenti di Forum.Italia.it (link alla discussione a fondo articolo). Per gli aventi diritto che ancora hanno ricevuto la somma, l'attesa non sarà lunga.

Cashback di Stato: arrivano i 150 euro, prime segnalazioni

Il bonifico arriverà entro fine agosto, direttamente all'IBAN indicato in fase di registrazione, per tutti coloro che da metà luglio in poi hanno ricevuto conferma con un messaggio come quello allegato di seguito, mostrato all'interno dell'applicazione IO.

Il discorso cambia invece per i 100.000 fortunati che si sono piazzati nelle posizioni più alte della classifica per il Super Cashback, eseguendo almeno 787 transazioni valide: in questo caso i pagamenti sono stati posticipati a novembre. La somma sarà ben superiore, pari a 1.500 euro.

Come noto, l'iniziativa Cashback di Stato è stata sospesa per la seconda metà di quest'anno (mentre la Lotteria degli Scontrini non ha subito alcuna interruzione). L'appuntamento è fissato per l'1 gennaio 2021, quando prenderà il via l'ultimo dei tre semestri previsti.

Nell'infografica qui sopra i numeri e le statistiche relative al programma: quasi 9 milioni di cittadini aderenti, oltre 822 milioni di transazioni generate con circa 16,5 milioni di strumenti di pagamento.