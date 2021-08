L'estate del Green Pass rilancia il Bonus Vacanze: un milione quelli spesi

Il cuore della stagione estiva e turistica ha portato la prevedibile accelerazione nei ritmi di utilizzo del Bonus Vacanze: oltre un milione quelli impiegati dagli italiani che nella seconda metà del 2020 lo hanno chiesto e ottenuto, per la precisione 1.014.634 (dato aggiornato al 16 agosto 2021). Quasi il doppio quelli generati, in totale 1.885.802, per un controvalore economico complessivo pari a 829.431.050 euro.

L'estate del Green Pass rilancia il Bonus Vacanze

Per gli aventi diritto che non lo hanno ancora speso ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2021. Nei mesi scorsi è stata annunciata una novità, introdotta con il decreto legge Sostegni Bis: la somma può essere impiegata non più solo presso le strutture ricettive, ma anche in agenzie di viaggio e tour operator.

La gestione avviene attraverso l'applicazione IO e l'importo del contributo arriva fino a 500 euro nel caso di nucleo familiare composto da tre o più persone (300 euro per quelli da due persone e 150 euro da una persona).

Il grafico qui sopra mostra l'andamento dei download di IO nel tempo. Come si può osservare, il primo picco è stato registrato a luglio 2020 quando ha preso il via l'assegnazione del Bonus Vacanze. Gli altri due sono relativi all'avvio della prima fase del Cashback di Stato (quella sperimentale di dicembre) e alla conferma dell'introduzione del Green Pass a luglio.