Super Cashback: i bonifici da 1500 euro stanno arrivando

I 100.000 partecipanti al Cashback di Stato che hanno eseguito almeno 787 transazioni valide nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2021 stanno ricevendo in queste ore i bonifici da 1.500 euro del Super Cashback. Un'entrata extra che di certo non guasta, magari per rifocillare un portafogli messo a dura prova dalle offerte del Black Friday.

I 1.500 euro del Super Cashback: al via gli accrediti

La cifra è depositata sul conto corrente, allo stesso IBAN già impiegato per l'invio del rimborso fino a 150 euro sulle spese effettuate nei negozi. Tutti gli aventi diritto lo riceveranno entro pochi giorni, come previsto e comunicato in via ufficiale prima dal MEF (Ministro dell'Economia e delle Finanze) e poi da Consap. Per qualcuno il termine potrebbe comunque slittare fino alla prossima settimana, a causa delle tempistiche dovute alla contabilizzazione da parte degli istituti bancari. Ad ogni modo, gli interessati controllino l'home banking, potrebbero trovare un messaggio come questo.

Ricordiamo che il programma è stato cancellato dal Governo Draghi, scegliendo di destinare le risorse già stanziate ad altro. L'iniziativa non riprenderà dunque l'1 gennaio 2022 come previsto, nonostante la volontà di opporsi alla decisione manifestata da una parte del mondo politico.

È l'ultimo capitolo di un progetto che proprio un anno fa stava prendendo il via con obiettivi piuttosto ambiziosi: da una parte incentivare gli italiani all'utilizzo dei pagamenti digitali, dall'altra infliggere di conseguenza un colpo alla piaga dell'evasione, rilanciando al tempo stesso il giro d'affare dei negozi fisici (sono infatti stati esclusi gli acquisti online). Nell'infografica qui sotto i numeri registrati in soli sei mesi, prima dello stop.

L'avvio non è stato dei più semplici e ben presto si sono palesate alcune criticità da risolvere, ma il potenziale è emerso in modo indiscutibile prima della sospensione di fine giugno. Quasi 9 milioni i partecipanti nell'unico semestre andato in scena, per oltre 822 milioni di transazioni elaborate in totale secondo i numeri ufficiali. Addio Cashback.